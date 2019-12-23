Dünyanın Kırılamayan İlk Şifreleme Sistemi Geliştirildi

Suçun artık internete taşındığı bir çağdayız ve siber suçlar dünya çapında gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak bilim insanları, geliştirdikleri yeni şifreleme sisteminin hack'lenemez olduğunu açıkladı.

Özellikle bilgi hırsızlığının, en büyük sorunlardan biri haline geldiği bir çağdayız ve bu zamana kadar hack'lenemeyen bir sistem görmedik .Ancak İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nden araştırmacılar, verileri ışık biçiminde saklayan 'kırılamaz' bir şifreleme sistemi geliştirdiklerini öne sürdüler.

Araştırmacılar tarafından tasarlanan çip, veri gönderildiğinde sadece bir kerelik anahtar üretiyor. Veriler, ışık olarak saklanıyor ve bilgiyi korumak için ışığı büken ve kıran özel olarak tasarlanmış bir çipten geçiriliyor. Işığın bükülmesi ve kırılması, çip üzerinden gönderilen verilere bağlı olduğu için her seferinde benzersiz olarak gerçekleştiriliyor.

Teknolojinin, bugün birçok hizmette yaygın olarak kullanılan OTP (Tek Seferlik Şifre) mekanizmasının fiziksel hali olduğu söylenebilir. "Geri alınamayan, zamanla değişen silikon çiplerde kaotik dalgaların karıştırılmasıyla mükemmel gizlilik kriptografisi" başlıklı makale, yeni teknolojinin ucuz ve CMOS uyumlu silikon çipler ile karıştırılmış dalga paketlerinden faydalandığını söylüyor.

Özel olarak tasarlanan yongalar, giriş kanalı uzunluğunun her 1 mm'si için 0,1 Tbit farklı anahtar sağlayabiliyor. St Andrews Üniversitesi Fizik ve Astronomi Okulu'ndan Profesör Andrea Di Falco, "Bu, iple birbirine bağlanmış iki kağıt bardak konuşmaya eşdeğer. Konuşurken bardakları ezerseniz, sesi maskeleyecektir ancak her seferinde farklı şekilde eziyor ve böylece asla hack'lenemiyor. Bu yeni teknik kesinlikle kırılamaz." diyor.

Mükemmel şifreleme sisteminin güvenliği, Kerckhoff ilkesine göre geliştirildi. Yani teknoloji, bir hacker'ın kullanıcı tarafından değiştirilen anahtar hakkında herhangi bir bilgi almasını önlemek için termodinamiğin ikinci yasasını (izole sistemlerin entropisi azalmaz) ve kaosun üssel duyarlılığını kullanıyor.

Araştırma, küresel siber güvenlik sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Üretilen çipler kripto hacker'ları çaresiz bırakarak, iletişim kanallarının güvenliğini sağlayabilir.