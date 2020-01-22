2 Milyar Yıl Önce Çarpan Meteor, Buzul Çağı Bitirmiş

Bilim insanları, Batı Avustralya'daki Yarrabubba kraterinin yaşını tespit etmeyi başardı. Araştırmacılar, 2,23 milyar yaşındaki dev krateri oluşturan meteorun buzul çağını sona erdiğini düşünüyor.

Batı Avustralya'daki Yarrabubba krateri, 2013 yılında keşfedildi ve yaklaşık 70 kilometre çapında. Bilim insanları, dev kraterin Dünya'nın en eski göktaşı kraterlerinden biri olduğunu öngörüyorlardı. Yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda kraterin yaşı tespit edildi ve tahminler doğru çıktı.

Araştırmacılar, Yarrabubba kraterinin yaklaşık 2,23 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı. Böylece Yarrabubba, Dünya'nın şimdiye kadar bilinen en eski krateri olan Vredefort kraterinin yaşını yaklaşık 200 milyon yıl geçerek, en eski krater oldu. Araştırma ekibi, Yarrabubba'yı yaratan meteorun Dünya'ya çarparak gezegenimizi ısıttığını ve buzul çağını sona erdirdiğini düşünüyor.

Bir meteor, tek başına buzul çağı bitirmiş

Bilim insanları, Yarrabubba kraterinin yaşını tespit etmek için kraterin yakınındaki kayalarda bulunan küçük zirkon ve monazit minerallerinin yapısını analiz ettiler. Çalışmanın sonucunda, kayaların göktaşı etkisiyle eriyerek daha sonra tekrar kristalleştikleri ortaya çıktı. Yeniden kristalize olan mineraller, zaman içinde doğal olarak kurşuna dönüşen uranyum içeriyor. Araştırmacılar tam olarak ne kadar uranyumun kurşun haline geldiğini ölçerek, minerallerin yaşını ve dolayısıyla meteorun ne zaman çarptığını buldular.

Yarrabubba etkisi, Dünya'nın küresel buzul çağlarından birini sonlandırdı. Araştırmacılar, meteorun Dünya'nın iklimini nasıl etkilediğini araştırmak için çarpışmanın bilgisayar simülasyonlarını yaptılar. Simülasyonlarla, çarpışma anında büyük miktarda buzun buharlaştığı ve Dünya'nın atmosferinde bulunan toplam su buharının yaklaşık %2'si kadar su buharı açığa çıktığını buldular.

Su, yaşam için gerekli olmasına rağmen, su buharı güçlü bir sera gazı. Bu yüzden atmosfere çok fazla su buharı yayılması, Dünya'nın ısınmasına yardımcı oldu. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde araştırmacı ve aynı zamanda araştırmanın yazarı olan Timmons Erickson'a göre çalışma, daha fazla iklim modeli oluşturabilmelerine ve Yarrabubba'da tam olarak neler olduğunu çözmelerine yardımcı olacak.