e-Ödev Uygulaması Brainly Nasıl Kullanılır? (Android - iOS)

Ödevler, testler, sorular ve sorunlar... Öğrencilerin sıklıkla kullandığı e-Ödev sitesine ait Brainly uygulaması bu konuda Android ve iOS kullanıcılarına da yardımcı oluyor. Peki Brainly uygulaması nasıl kullanılır? Sizin için inceledik.

Ödevler asla bitmeyecek bir sürecin başlangıcı gibi. Nitekim internet sayesinde öğrenciler, kader ortaklarıyla aynı yerde buluşup fikir birliği yapabiliyor. Öğrenciler ise bazen bazı soruları her ne kadar uğraşsa da çözemeyebiliyor. Eskiden olsa öğrenciler bunun için ertesi gün okula gidip öğretmenine sormayı veya arkadaşlarıyla çözmeyi denerlerdi.

Ancak artık teknolojinin gelişmesiyle buna gerek kalmadı. Yakın geçmişte gençler çözemedikleri soruları WhatsApp üzerinden birbirleriyle paylaşıp çözmeye çalışırlardı ancak bu da kısıtlı bir çevre ile sınırlı kaldığı için her zaman çözüm olmuyordu. Türkçe dil desteği bulunan e-Ödev uygulaması Brainly ile artık Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler çözemedikleri soruları birbirleriyle paylaşıp anında çözüm elde edebiliyorlar. Peki bu e-Ödev uygulaması Brainly nasıl kullanılır?

e-Ödev uygulaması Brainly'yi Android için indirin:

Google Play mağazasında 10 milyondan fazla indirmeye sahip olan Brainly e-Ödev uygulamasının 4,6 yıldızlık puanı uygulamanın işe yararlılığını ve kalitesini yeterince gösteriyor diyebiliriz. Uygulamanın mağaza sayfasına gelen yorumlar ise çoğunlukla olumlu yönde. Şikayetçi olunan şeyler ise uygulama kaynaklı değil, kullanıcı kaynaklı.

e-Ödev uygulaması Brainly'yi iPhone (iOS) için indirin:

e-Ödev uygulaması Brainly’nin iPhone (iOS) için özel olarak geliştirilmiş uygulaması, AppStore’da 4,5 gibi oldukça yüksek bir puana sahip. Yine uygulama sayfasındaki yorumların çoğu olumlu yönde, olumsuz olanlar ise uygulama kaynaklı değil kullanıcı kaynaklı.

Öğrencilerin dayanışmasına yarayan e-Ödev uygulaması Brainly nasıl kullanılır?

Çözemediğiniz soruları diğer öğrenciler ile paylaşın

Bazen öğretmenlerin sordukları veya test kitaplarında bulunan sorular çözemeyeceğiniz kadar zor olabiliyor ya da çözemeyecek kadar yorgun olabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlarınıza WhatsApp üzerinden attığınız soruya yanıt alamıyor ve anında bir çözüm istiyorsanız bunu Brainly ile yapmak mümkün. Tek yapmanız gereken uygulamada alt tarafta bulunan ‘Ben’ kısmına gidip Sorularım’a dokunup ‘Soruyu Sor’ demek.

Diğer öğrencilerin çözemediği soruları yanıtlayın

e-Ödev uygulaması Brainly sadece soru sormaktan ibaret değil. Uygulamada aynı zamanda diğer kişilerin çözmekte zorlandığı ve paylaştığı sorulara da yanıt verebiliyorsunuz. Kişiler sorularının fotoğrafını çekerek paylaşımlarına ekleyebiliyorlar veya sadece yazı ile sorularını sorabiliyorlar. Siz de soruyu cevaplamak için ana ekranın aşağısındaki ‘Cevapla’ yazısına dokunmanız yeterli. Burada soruları görebilir, seçebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Çözmek istediğiniz soru konularını ve seviyesini seçin

Eğer sorularını çözmek istediğiniz dersin test kitabını bitirdiyseniz ve yeni sorulara açsanız, Brainly’nin geniş konu yelpazesine sahip filtrelerini kullanarak sadece çözmek istediğiniz konuya dair soruları filtreleyebiliyorsunuz. Ayrıca sadece konu değil, soruların derecelerini İlkokul’dan Üniversite seviyesine kadar belirleyebiliyorsunuz.

Soru çözüp puan biriktirerek diğer öğrencilerin önüne geçip lider olun

Rekabeti seven bir öğrenci iseniz ve birçok soruyu doğru çözüp diğer öğrencilerin önüne geçmek istiyorsanız e-Ödev uygulaması Brainly’de bu da mümkün. Sorulara verdiğiniz yanıtların doğru olması ve soruyu soran kişinin onu beğenmesi takdirinde puan kazanıyorsunuz ve bu puanlarla günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık listelerde sıralama elde edebiliyorsunuz.

e-Ödev uygulaması Brainly nasıl kullanılmaz?

Başta okunduğunda saçma bir başlık gibi görülebilir ancak uygulamayı yanlış ve amacına uygun olmayan bir biçimde kullanan birçok kişi bulunuyor. Örneğin Bilgisayar kategorisinde insanlar ‘Bilgisayarıma virüs girdi, ne yapmalıyım?’ diye soru sorabiliyor. Tabii yapılması yasak değil ancak bu tarz soruların sorulma yeri de Brainly uygulaması değil.

e-Ödev uygulaması Brainly’i amacına uygun olmayan şekilde kullanan bir başka güruh ise ‘Sorunun cevabını beğenmeyenler topluluğu’. Bazen kullanıcılar sorularına gelen yanıtlar doğru olsa bile bunu kötü bir şekilde değerlendirip soruyu yanıtlayan kişinin hesabını askıya aldırabiliyorlar. Bu da kullanıcıları mağdur ediyor. Ek olarak insanlar sırf soru cevaplayarak puan alabildikleri için sadece puan almak amacıyla yanlış soru da yanıtlayabiliyorlar. (Bunların hiçbirini yapmayın lütfen.)

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