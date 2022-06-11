Motor sporları e-spor organizasyonu Le Mans Virtual Series'in eylül ayında geri döneceği açıklandı. Sanal dayanıklılık yarışları içerecek etkinliğin önceki seneler gibi 5 round'tan oluşacağı ve 24 Saatlik Le Mans yarışı ile Ocak 2023'te son bulacağı aktarıldı.

Motor sporları meraklıları tarafından severek takip edilen dayanıklılık e-spor serisi Le Mans Virtual Series’in bu sene de geri döneceği açıklandı. Bugün yapılan basın toplantısında, Motorsport Games Inc. ve Automobile Club de I’Quest tarafından düzenlenen etkinliğin 2022/2023 serisinin önümüzdeki eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl yine eylül ayında başlayan ve ocak ayında 24 saatlik sanal Le Mans yarışı ile sonlanan etkinlik, motor sporları dünyasından F1 şampiyonu Max Verstappen gibi birçok ünlü ismi bünyesinde bulundurmuş ve büyük beğeni toplamıştı. 11/12 Haziran’da düzenlenecek olan dünyanın en ünlü dayanıklılık yarışı Le Mans’ın öncesinde yapılan basın toplantısıyla da sanal etkinliğin dönüşü açıklanmış oldu.

Katılımcılar, 250.000 dolara varan ödüller için yarışacak

Açıklamalara göre Le Mans Virtual Series’in 2022/2023 ayağı da tıpkı öncekinde olduğu gibi beş round sürecek. Ayrıca sim yarışlarının rFactor 2 platformu üzerinden düzenleneceği, ilk yarışın Bahreyn son yarışın ise 24 saatlik sanal Le Mans yarışı olacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra katılımcıların 250.000 dolara varan ödül havuzu için yarışacağı da gelen açıklamalar arasında yer aldı. Etkinliğin takvimi ise şu şekilde;

1. Round – 8 Saatlik Bahreyn (17 Eylül 2022)

2. Round – 4 Saatlik Monza, İtalya (8 Ekim 2022)

3. Round – 6 Saatlik Spa, Belçika (5 Kasım 2022)

4. Round – 500 Mil (804 km) Sebring, ABD (3 Aralık 2022)

5. Round – 24 Saatlik Le Mans (14/15 Ocak 2023)

Bunun yanı sıra etkinliğin birçok dünyaca ünlü sponsora sahip olacağı da aktarıldı. Buna göre Rolex (saat), Thrustmaster (donanım), Total Energies (enerji) ve Goodyear (lastik) gibi markalar etkinlikte bulunacak. Le Mans Virtual Series’in CEO’su da yaptığı açıklamalarda geçen yılki etkinliğin başarısına dikkat çekerek bu yıl daha da başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti ve dünya çapından e-spor takipçilerinin ilgilerini çekeceklerini aktardı.