Son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü, sayısız satıcının katkıları ile milyonlara ulaşmışken Ticaret Bakanlığı'nın pazar yerleri ile satıcılar arasında adaleti sağlayabilmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Son yıllarda milyonlarca insanı kendisine çeken ve pandemi süreci ile birlikte katbekat büyüyen e-ticaret platformlarına Bakanlıktan yeni düzenleme geliyor. Platformlar, rekabetin hat safhada olduğu pazar yerlerine dönüşürken, rekabeti dinç ve adil tutmak isteyen Ticaret Bakanlığı, pazarlar ile ilgili yeni kararlar alıyor.

Üzerinde çalışılan düzenleme ile birlikte e-ticaret platformlarında süregelen adaletsiz rekabete bir nebze de olsa müdahale edilecek. E-ticaretin dengeli büyümesi ve gelişmesi amacıyla pazardaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinin yapılması engellenecek, taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler tespit edilip kaldırılacak. Özellikle orijinali yüzlerce, çakması ise onlarca lira olan ürünlerin satıştan kaldırılması, kullanıcıları en fazla etkileyecek değişikliklerden biri olacak.

Satıcılar için yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'nın alacağı kararlar ile birlikte satıcılar daha rahat bir nefes alacak. E-ticaret platformları, elde ettikleri verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet edemeyecek. Ayrıca e-ticaret pazar yerlerinin faaliyetleri belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak.

Bu platformların, satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlamalarına da engel olunacak. Her satıcı dilediği kişiden veya yerden mal veya hizmet alabilecek. Ayrıca satıcıların birden fazla e-ticaret platformunda satış yapabilmesinin önündeki engeller de kalkacak.

Son olarak pazar yerleri ile satıcılar arasında yapılan sözleşmelerde haksız şartlara yer verilemeyecek ve bu pazarlar sözleşmede tek taraflı değişiklik yapamayacak.