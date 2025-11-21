EA Çıldırdı: Battlefield 6 ve FC 26 Kaçırılmayacak Fiyatlara Düştü!

EA, diğer birçok yayıncı gibi bugün itibarıyla oyunlarını Black Friday kapsamında indirime sokmuş durumda. Peki hangi oyunlar indirimde?

Yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden Black Friday indirimleri geldi çattı. Teknoloji sektörü bir kenara dursun, oyun sektöründe de ciddi indirimler başlamış durumda.

Bugün Steam'de başlayan EA'in Black Friday indirimleri kapsamında şirketin en güncel ve popüler oyunları Battlefield 6 ve FC 26 dâhil olmak üzere birçok oyunu indirime girdi. EA'in Steam'de başlayan bu yeni Black Friday indirimleri 4 Aralık tarihine kadar sürecek.

Steam, EA Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 6 69.99$ 59.49$ (-%15) EA SPORTS FC 26 69.99$ 34.99$ (-%50) Split Fiction 49.99$ 39.99$ (-%20) Command & Conquer The Ultimate Collection 19.88$ 6.56$ (-%67) Dragon Age: The Veilguard 59.99$ 20.99$ (-%65) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.99$ (-%90) Madden NFL 26 69.99$ 34.99$ (-%50) F1 25 59.99$ 29.99$ (-%50) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 10.49$ (-%85) A Way Out 29.99$ 5.99$ (-%80) Alice: Madness Returns 9.99$ 2.49$ (-%75) Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90) STAR WARS Battlefront 19.99$ 4.99$ (-%75) Mirror's Edge 19.99$ 6.99$ (-%65) Crysis 2 - Maximum Edition 29.99$ 7.49$ (-%75)

Steam'de başlayan EA Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.