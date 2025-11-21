EA Çıldırdı: Battlefield 6 ve FC 26 Kaçırılmayacak Fiyatlara Düştü!

Yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden Black Friday indirimleri geldi çattı. Teknoloji sektörü bir kenara dursun, oyun sektöründe de ciddi indirimler başlamış durumda.
Bugün Steam'de başlayan EA'in Black Friday indirimleri kapsamında şirketin en güncel ve popüler oyunları Battlefield 6 ve FC 26 dâhil olmak üzere birçok oyunu indirime girdi. EA'in Steam'de başlayan bu yeni Black Friday indirimleri 4 Aralık tarihine kadar sürecek.
Steam, EA Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Battlefield 6
|69.99$
|59.49$ (-%15)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|Split Fiction
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Command & Conquer The Ultimate Collection
|19.88$
|6.56$ (-%67)
|Dragon Age: The Veilguard
|59.99$
|20.99$ (-%65)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Madden NFL 26
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|F1 25
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|10.49$ (-%85)
|A Way Out
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|Alice: Madness Returns
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|STAR WARS Battlefront
|19.99$
|4.99$ (-%75)
|Mirror's Edge
|19.99$
|6.99$ (-%65)
|Crysis 2 - Maximum Edition
|29.99$
|7.49$ (-%75)
Steam'de başlayan EA Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.