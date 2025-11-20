Oyuncular Tepkili: EA, FC 26’da Türkiye’yi Asya Ülkesi Olarak Sınıflandırdı

EA'in Ultimate Team'deki KKG'lerde Türkiye'yi Asya ülkesi olarak sınıflandırması Türk oyuncuların sosyal medyada tepkisini çekmiş durumda.

Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği ve belki de tüm yıl oynadığı oyunlardan biri olan FC serisinin yeni oyunu FC 26’da oyuncular ilginç bir durum keşfetti. Keşfedilen durum yeni gelen KKG görevlerinde fark edildi.

X’te yapılan paylaşımlar sonrası Türk oyuncuların tepkisini gösterdiği olaya göre Ultimate Team’de yeni gelen KKG’lerde Türkiye, Asya ve Okyanusya ülkeleri ile aynı kısımda yer alıyor. Oyuncular da doğal olarak Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olduğunu ve EA’in neden Türkiye’yi Asya ülkeleri arasında konumlandırdığını merak ediyor.

KKG’de Türkiye Asya ülkesi olarak görülüyor

Konuyla ilgili sosyal medyada atılan tweet’ler sonrası EA cephesinden bir açıklama gelmiş değil ama şunu da belirtelim, bu durum pek de yeni sayılmaz. Ultimate Team tarafında her ne kadar yeni karşılaşılan bir durum olsa da EA yaklaşık son 2 oyundur Türkiye’yi Asya kıtasındaki bir ülke olarak konumlandırıyor.

Bunun gözlemlendiği yer ise oyundaki kariyer modu. Kariyer modu oynayanların bileceği üzere takımınızın altyapısı için ülkelere scout gönderebiliyorsunuz. Bu kısımda ülkeler kıta kıta ve her kıtanın ayrı bölgeleri olmak üzere farklı farklı sınıflandırılıyor. İşte ülkemiz son 2 oyundur bu kısımda Asya ve bölge olarak Batı Asya ülkesi olarak yer alıyor.

EA’den konuya dair bir dönüş veya düzeltme gelir mi bilinmez ama gelişme olduğu takdirde sizlere aktarıyor olacağız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.