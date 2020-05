EA Games Tarihinin En İyi 14 Oyunu

Her ne kadar günümüzde satış politikalarıyla oyuncuları kızdırmaktan başka bir şey yapmasa da EA Games, geçmişten günümüze gelen en popüler ve köklü oyun şirketlerinden biri konumunda. EA Games’in oyun dünyasına kattığı birçok başyapıt bulunuyor, biz de bu oyunların arasından en iyilerini sizler için sıralıyoruz.

Geçmişten günümüze gelen Ubisoft, Nintendo, Activision ve Sony Computer Entertainment gibi birçok köklü oyun şirketi bulunuyor. EA Games de bu şirketlerden bir tanesi ve hatta belki de en köklü olanlarından 27 Mayıs 1982’de ABD’nin California eyaletinde bir grup yazılımcı tarafından kurulan şirket, günümüze kadar yüzlerce oyun piyasaya sürmüş durumda.

Şirket yıllar boyu büyüdükçe bünyesine yeni kurulan küçük oyun şirketlerini de kattı ve oyunculara en iyi oyunları sunmaya devam etti. Teknolojinin ilerlemesiyle sanal oyun platformları furyasına Origin ile katılan EA Games, bildiğiniz gibi Need For Speed, The Sims, Battlefield, FIFA ve Mass Effect gibi oyun dünyasının en popüler oyunlarını piyasaya süren şirket konumunda.

Her ne kadar son yıllarda oyunlarında uyguladığı satış politikaları ile oyuncuları kızdırsalar ve oyuncuların onlara sırt çevirmesini sağlasalar da EA Games, hâlâ günümüzün en büyük oyun şirketlerinin başında geliyor. Biz de bu içeriğimizde sizlere EA Games’in Metacritic verilerine göre en iyi 14 oyununu listeliyoruz.

EA Games’in en iyi oyunları:

Mass Effect 2 - 94 Burnout 3: Takedown - 94 The Sims - 92 Battlefield 2 - 91 Rock Band - 92 Medal of Honor: Allied Assault - 91 NBA 2K17 - 88 Dead Space 2 Battlefield 1942 - 89 FIFA 10 - 89 Titanfall 2 - 89 Need for Speed: Underground 2 - 82

Need for Speed: Underground 2:

Çıkış yılı: 2004

Platform: PC, PlayStation 2, Xbox, Nintendo, Game Boy

Tür: Yarış

Bir neslin gençliğini internet kafelerde çürütmesine neden olan Need For Speed: Underground 2, EA Games’in en iyi oyunlarından biri olarak görülüyor. Gerek oyunun içerisinde yer alan farklı yarış türleri, gerekse o döneme göre iyi grafiklere sahip olması nedeniyle çok sevilmişti. İnternet kafelerde arkadaşlarımızla az drift ve pist yarışı yapmadık diyebiliriz. Günümüzde hâlâ oynanması ne kadar çok sevildiğini de gösteriyor.

Titanfall 2:

Çıkış yılı: 2016

Platform: PC, Xbox One, PlayStation 4

Tür: FPS, Aksiyon

Oyun mekanikleriyle neredeyse tüm oyunculara hitap eden Titanfall 2, hızlı oyun ve bol aksiyon isteyenler için ideal bir oyun. CS: GO, PUBG gibi FPS oyunları genellikle yavaş oynanıyorlar ve bir maç neredeyse 1 saat ve hatta uzarsa 1,5 saat bile sürebiliyor. Titanfall 2 ise daha hızlı bir oyun oynama imkânı sunuyor. Bunun dışında gelişmiş grafikleri ve içerisinde yer alan materyaller ile ilgi çekiyor.

FIFA 2010:

Çıkış yılı: 2009

Platform: PlayStation 3, Microsoft Windows

Tür: Spor

Yıllardır iki farklı grubu birbirine düşüren FIFA, her sene yeni versiyonunu çıkarmasına rağmen aynı kaliteyi yakalayamıyor. Kalite bakımından zaman zaman kayıplar bile yaşanıyor ve bu da PES ile bir mücadeleye girmesine neden oluyor. Ancak FIFA hayranlarının geneline baktığımızda son dönemde çıkan en iyi FIFA versiyonunun 2010 olduğunu söylüyorlar. Bir bildikleri vardır diyelim.

Battlefield 1942:

Çıkış yılı: 2002

Platform: PC, Xbox

Tür: Aksiyon

Belki çok gelişmiş grafikleri yok ve hatta şimdiki oyunların yanına bile yaklaşamaz. Ancak çıktığı dönem Battlefield 1942, resmen dünyayı kasıp kavurmuştu. Her internet kafede saatlerce oynandı. Kendisi Battlefield serisinin de atası ve ilk oyunu konumunda. Şimdilerde indirebileceğiniz bir link bulabilir misiniz emin değiliz ama mutlaka eğlence amaçlı birkaç kere oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Dead Space 2:

Çıkış yılı: 2011

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Tür: Hayatta Kalma, Korku

Gerilim ve bilim kurguyu sevenlerin mutlaka oynaması gereken oyunlardan biri. 2011 yılında piyasaya sürülen Dead Space 2, grafik olarak fena durmasa da en çok hikayesi ve gerilim sahneleri ile tüylerinizi diken diken edebilir. Ayrıca bu korku oyununa sahip arkadaşlarınızla da beraber oynayabiliyorsunuz. EA Games oyunları arasında en korkutucu ve gerilim dolu oyun denilebilir.

Medal of Honor: Allied Assault:

Çıkış yılı: 2002

Platform: Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Tür: Aksiyon, Savaş

İlk olarak 2002 yılında çıkan ve bütün dünyada neredeyse olay yaratan oyun, yıllar içerisinde farklı versiyonlara da sahip oldu. Ancak ilk oyunun yeri her zaman farklı oldu. Birçok oyuncu zaman zaman indirip oynadıklarını bile söylüyorlar. 2. Dünya Savaşı’nı konu alan Medal of Honor Allied Assault, o döneme göre gerçekçi grafikleriyle rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Rock Band:

Çıkış yılı: 2007

Platform: Nintendo DS, iOS, PlayStation 2, 3, 4, PSP, Wii, Xbox One ve Xbox 360

Tür: Müzik

Seri olarak hâlâ hayatımızda olan Rock Band, müzik tutkunları ve oyunseverleri bir araya getirmeyi başarmıştı. Çıktığı günden bu yana hâlâ popülerliğini koruyor ve bateri, gitar gibi farklı enstrümanlar ile de oynanabiliyor. 2007 yılında türünde neredeyse bir ilk olması nedeniyle çok sevilmişti ve adını en iyi EA Games oyunları listesine ekletmeyi başarmıştı. Şimdilerde VR ile de oynanıyor.

Battlefield 2:

Çıkış yılı: 2005

Platform: PC

Tür: Aksiyon, Savaş

Battlefield 1942’nin büyük başarısından sonra serinin ikinci oyunu da 2005 yılında geldi. Battlefield 2, piyasaya çıktığı gibi oyun severler tarafından çok beğenildi ve kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaştı. Çoklu oyuncu modu sayesinde dünyanın dört bir yanından oyuncular birbirleriyle rekabet etmeye başladı. Oyunun sunucularına şimdi bile girseniz hâlâ oynayanları görebilirsiniz.

The Sims:

Çıkış yılı: 2000

Platform: PC, Linux, PlayStation 2, Nintendo DS, Xbox, GameCube

Tür: Simülasyon

Seveni kadar sevmeyeni de çok olan The Sims serisi, yıllardır en çok oynanan simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Bu kadar çok oynanmasının nedeni de belki olmak istediğimiz karakterleri yaratabilme imkanımızın olması. Kendi sanal karakterinizi yaratarak onun tüm yaşamını kontrol edebiliyorsunuz. 2000 yılında piyasaya çıkan ilk oyundan sonra hâlâ gelişmeye de devam ediyor.

Burnout 3: Takedown:

Çıkış yılı: 2004

Platform: Xbox 360, Xbox, PlayStation 2

Tür: Yarış

Yine PlayStation 2 zamanından bir oyun ile devam ediyoruz. Bir yarış oyunu olmasının yanında, crash modu ile adeta içerisinde bambaşka bir oyun yer alıyordu. Başka arabalara çarparak oyunları yarış dışına itebilir ve puan kazanabilirsiniz. Ayrıca arabalarınız çarpmalara karşı duyarlı. Yani aniden kapı kırılabilir veya tampon yere düşebilirdi. Grafik ve oyun mekaniği açısından dönemin en iyi yarış oyunlarından biri.

Mass Effect 2:

Çıkış yılı: 2010

Platform: Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows

Tür: Aksiyon RPG

Belki de EA Games şirketinin en popüler oyunlarından biri olan ve çıktığı dönem piyasayı sallayan Aksiyon RPG türündeki Mass Effect 2’de oyun akışı, ilk oyunda verilen kararların devamını aynı şekilde işler. Mass Effect 2’de uzun asansör yolculukları kaldırıldı ve karmaşık envanter sistemi de sadeleştirildi. Oyunda yapay zekayla etkileşime geçebileceğiniz birçok diyalog mevcut, bu sayede sinematik havayı deneyimleyebiliyorsunuz.

Böylelikle bir Webtekno listesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)