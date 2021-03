EA, Need for Speed'in Çıkış Tarihini Erteledi

Electronic Arts, bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni Need for Speed oyununun en az 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre geliştirici firma Criterion Games, Battlefield 6'nın geliştirilmesine destek olacak.

Kaliforniya merkezli video oyun şirketi Electronic Arts (EA), yeni Need for Speed oyununun çıkış tarihini bir yıl ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Need for Speed'in arkasındaki stüdyo Criterion Games, olan bu sonbaharda yeni nesil konsollar ve PC için piyasaya sürülecek Battlefield 6'nın geliştirilmesinde EA DICE'a destek olacak.

EA'den Laura Miele, konu hakkında Polygon'a yaptığı açıklamada "[Battlefield] harika şekilleniyor ve ekip inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Geçen yıl çok zorladılar ve evet, evden çalışıyoruz. Evden oyun yapmak zor ve ekip [EA DICE] biraz yorgun" ifadelerini kullandı. Miele, Battlefield 6'nın inanılmaz bir potansiyeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Criterion Games, Battlefield 6'nın geliştirilmesine destek olacak:

EA, yeni Need for Speed oyununun geliştiriciliğinin Ghost Games stüdyosundan alındığını ve tekrardan Criterion Games'e devredildiğini geçtiğimiz dönemlerde açıklamıştı. Röportajda bu konuya da değinen Miele, EA'in Codemasters'ı satın almasının Criterion Games'in tekrar göreve getirilmesinde katkısı olduğunu söyledi.

Criterion Games, daha önce de Battlefield oyunlarının geliştirilmesinde DICE'a destek olmuştu. Pandemideki çalışma koşullarının DICE üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Miele, başka bir deneyimli stüdyodan gelecek desteğin, Battlefield 6'nın hedeflenen tarihte çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

Yeni Battlefield oyununa gelince oyun hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan söylentilere göre Battlefield 6 ile birlikte seri nihayet modern zamanlara geri dönecek. Oyunun önümüzdeki sonbaharda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için piyasaya sürülmesi bekleniyor.