GTA Online’ın Yüklenmesini %70 Kısaltan Optimizasyon

Sunucu ve istemci arasında veri alışverişi kurmak için kullanılan “JSON” dosyasındaki kötü optimizasyondan kaynaklı GTA Online’a girişte yavaşlık yaşanıyor. Bir kullanıcı, GTA Online'a girerken yüklemeyi yüzde 70 oranında kısaltan bir 'mod' dosyasını paylaştı.

T0st isimli GTA modderı GTA Online’da geç yükleme sorununu incelemeye karar vermiş. 7 yıldır çözülemeyen ve oyunculara saç baş yolduran hatta GTA Online’a girememelerine neden olan hatanın aslında sunucu ve işlemci arasında bir bağ oluşturan JSON dosyasından kanyaklı olduğu ortaya çıktı.

JSON dosyasının oldukça kötü yapılandırılmasından kaynaklı, GTA Online’a girerken ilgili dosya oyun içindeki tüm eşyaları yüklemeye çalışıyor. Bu yükleme esnasında 6 dakikayla 15 dakika arasında ciddi bir bekleme yaşanıyor. Rockstar Games’in bu kontrol ve yükleme sisteminden kaynaklı da GTA Online, oyunculara “ızdırap” oluyor.

Modder, yükleme süresini %70 oranında kısaltmayı başardı:

T0st isimli modder, Tostercx isimli GitHub hesabında yayınladığı optimizasyon koduyla yükleme ekranı süresini %70 düşürdü. Daha öncesinde JSON kontrolü sırasında CPU ciddi bir darboğaz yaşıyordu bu da yine oyuncuların yükleme ekranında geçirdikleri süreyi artırıyordu.

Normal şartlarda GTA Online’a girerken, 1.984.531.500 eşyayı yüklemeye çalışıyorduk. T0st’un optimize ettiği JSON dosyasında 63.000 öğeyi kontrol edip oyuna giriş yapabiliyoruz. Optimize edilmiş “yama tarzı” bu içeriği indirerek oyuna girişinizi 50 saniyeye kadar düşürebilirsiniz. T0st, Rockstar Games’in bu güncellemeyi tek bir geliştiriciyle ortalama yarım günde yapabileceğini belirtiyor. Rockstar Games’in bu optimizasyonu neden ya da nasıl yapmadığını henüz bilmiyoruz. Ama GTA modderlarının bu konuda çözüm üretmiş olması harika bir durum.

Ancak T0st isimli modderın paylaştığı dosyayı oyun dosyalarının içerisine eklemenin pek de güvenli olmadığını söyleyelim zira Rockstar Games, GTA Online'a girerken oyun dosyalarında değişiklik yapılmaması konusuna çok dikkat ediyor. Dolayısıyla bu dosyayı indirerek oyuna girmek, hesabınızın yasaklanmasına neden olabilir.

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