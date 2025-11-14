Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da büyük indirime girdi. Kısa süreli kampanyada oyuna %50 daha ucuza ulaşabilirsiniz.

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA Sports FC 26, şu anda dünyada en çok oynanan oyunlardan biri. Şimdi ise futbolseverlerin sıkılmadan saatler harcayabileceği bu yapım hakkında oyuncuları sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı.

EA Sports FC 26, birçok platformda büyük indirime girdi. Oyunda PlayStation ve Xbox’ta %50 oranında indirim sunuluyor. Eğer hâlâ FC 26’yı almadıysanız ve oyunu oynamak istiyorsanız bu kampanyayı kesinlikle kaçırmamanızı öneririz.

EA Sports FC 26 fiyatları indirimden sonra böyle düştü:

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı PlayStation 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) Xbox 2.899,99 TL 1.450 TL (%50)

EA Sports FC 26'nın PlayStation sayfasına buradaki bağlantıdan Xbox sayfasına ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox indirimi Game Pass aboneleri, PS indirimine herkes ulaşabilir:

Oyunun Xbox’ta sunulan %50’lik indirimli fiyatı, yalnızca Game Pass abonelerine özel olarak sunuluyor. Öte yandan PlayStation’da ise herkes %50’lik indirimle oyunu 1.449,99 TL’ye satın alabilir. İndirim, aralık başına kadar devam edecek.