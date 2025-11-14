Tümü Webekno
Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da büyük indirime girdi. Kısa süreli kampanyada oyuna %50 daha ucuza ulaşabilirsiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA Sports FC 26, şu anda dünyada en çok oynanan oyunlardan biri. Şimdi ise futbolseverlerin sıkılmadan saatler harcayabileceği bu yapım hakkında oyuncuları sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı.

EA Sports FC 26, birçok platformda büyük indirime girdi. Oyunda PlayStation ve Xbox’ta %50 oranında indirim sunuluyor. Eğer hâlâ FC 26’yı almadıysanız ve oyunu oynamak istiyorsanız bu kampanyayı kesinlikle kaçırmamanızı öneririz.

EA Sports FC 26 fiyatları indirimden sonra böyle düştü:

Ekran Resmi 2025-11-14 14.54.43

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı
PlayStation 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50)
Xbox 2.899,99 TL 1.450 TL (%50)

EA Sports FC 26'nın PlayStation sayfasına buradaki bağlantıdan Xbox sayfasına ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox indirimi Game Pass aboneleri, PS indirimine herkes ulaşabilir:

Ekran görüntüsü 2025-11-14 145226

Oyunun Xbox’ta sunulan %50’lik indirimli fiyatı, yalnızca Game Pass abonelerine özel olarak sunuluyor. Öte yandan PlayStation’da ise herkes %50’lik indirimle oyunu 1.449,99 TL’ye satın alabilir. İndirim, aralık başına kadar devam edecek.

Kasım 2025: PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı Kasım 2025: PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

