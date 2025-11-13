Kasım 2025: PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Sony’nin belli bir ücret karşılığında birçok oyuna erişmeyi sağlayan aylık abonelik hizmeti PlayStation Plus’a her ay yepyeni oyunların eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise kasımın 2. Yarısında abonelik hizmetine gelecek oyunlar şirket tarafında yapılan bir duyuruyla resmen açıklandı.
Bu ayın kalanında Oyun Kataloğu’na toplam değeri 11 bin 800 TL’yi aşan ** 8 oyunun **eklendiğini göreceğiz. Oyunlar arasında GTA V, The Talos Principle 2, Still Wakes the Deep, MotoGP 25 gibi dikkat çeken oyunlar yer alıyor. Bu oyunların PS Plus Extra ve Deluxe abonelerine geleceğinin altını çizelim.
PS Plus Oyun Kataloğu’na eklenecek oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|GTA V
|PS5/PS4
|2.099 TL
|Pacific Drive
|PS5
|1.049 TL
|Still Wakes the Deep
|PS5
|1.199 TL
|Insurgency: Sandstorm
|PS5/PS4
|1.399 TL
|Thank Goodness You’re Here!
|PS5/PS4
|774 TL
|The Talos Principle 2
|PS5
|1.049 TL
|Monster Jam Showdown
|PS5/PS4
|1.749 TL
|MotoGP 25
|PS5/PS4
|2.499 TL
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 18 Kasım 2025 tarihi itibarılya PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir hâle gelecek. PS Plus Deluxe abonelerine, yukarıdakilere ek olarak bir de Tomb Raider: Anniversary oyunu sunulacak.