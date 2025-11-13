Kasım 2025: PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Sony, PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için bu ayın kalanında ücretsiz sunulacak oyunları açıkladı.

Sony’nin belli bir ücret karşılığında birçok oyuna erişmeyi sağlayan aylık abonelik hizmeti PlayStation Plus’a her ay yepyeni oyunların eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise kasımın 2. Yarısında abonelik hizmetine gelecek oyunlar şirket tarafında yapılan bir duyuruyla resmen açıklandı.

Bu ayın kalanında Oyun Kataloğu’na toplam değeri 11 bin 800 TL’yi aşan ** 8 oyunun **eklendiğini göreceğiz. Oyunlar arasında GTA V, The Talos Principle 2, Still Wakes the Deep, MotoGP 25 gibi dikkat çeken oyunlar yer alıyor. Bu oyunların PS Plus Extra ve Deluxe abonelerine geleceğinin altını çizelim.

PS Plus Oyun Kataloğu’na eklenecek oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı GTA V PS5/PS4 2.099 TL Pacific Drive PS5 1.049 TL Still Wakes the Deep PS5 1.199 TL Insurgency: Sandstorm PS5/PS4 1.399 TL Thank Goodness You’re Here! PS5/PS4 774 TL The Talos Principle 2 PS5 1.049 TL Monster Jam Showdown PS5/PS4 1.749 TL MotoGP 25 PS5/PS4 2.499 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 18 Kasım 2025 tarihi itibarılya PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir hâle gelecek. PS Plus Deluxe abonelerine, yukarıdakilere ek olarak bir de Tomb Raider: Anniversary oyunu sunulacak.