EA Games'in sunucularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncular, özellikle EA Sports FC 24'te oyuna girmekte zorluk yaşıyor. Electronic Arts'ın sitesine de baktığımızda bu oyunun sunucularının çevrimdışı olduğu görülüyor.

Uzun yıllardır oyuncuların bir arada oynayabileceği oyunlar yapan ve "Tek oyunculu oyunlar öldü" inancının âdeta kalesi durumuna gelmiş olan Electronic Arts sunucuları bir süredir çeşitli sorunlar yaşıyor. 10 Aralık tarihinde yaşanan ve yaklaşık 35 dakika süren sunucu çökmesinin ardından bugün de EA sunucularına erişim sorunları yaşanmaya başlandı.

Electronic Arts'ın internet sitesine hem farklı platformların durumlarını hem de oyunların teker teker sunucu durumlarını görebiliyoruz. Firmanın güncel listesine göre EA Sports FC 24'ün sunucuları çevrim dışı durumda. Diğer oyunlarda ya da EA app ve EA Play istemcilerinde ise herhangi bir sorun söz konusu değil.

EA kesintiyi duyurmuştu

Downdetector sitesine baktığımız zaman da, Türkiye saati ile 10.30'da EA sunucularına erişim sıkıntıları bildirildiğini görüyoruz. bildirilen şikayetlerin %80'inden fazlası sunucu bağlantı sorunlarından oluşurken, %10'luk kısmı ise giriş yapamama sorunlarından kaynaklanıyor. Geriye kalan kısım ise oynanışla ilgili olarak yaşadığı sorunları belirten kullanıcıların şikayetleri olarak gözüküyor.

EA tarafından da bir açıklama gelmiş ve planlı kesinti yapılacağı duyurulmuştu. Oyun firmaları zaman zaman böyle planlı kesintiler yaparak sunucuları güncelliyor, bazı sorunları çözüyor ve genel olarak sistemlerin daha düzenli çalışmasını sağlıyorlar. Yani EA oyunlarında yaşanan bu kısa süreli kesinti aslında çok da beklenmedik değil. Bakım bitene kadar oyunun çevrim içi modları olan Ultimate Team, Clubs ve VOLTA FOOTBALL modlarına erişim mümkün olmayacak.