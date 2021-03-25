EBEC, 27-28 Mart'ta İTÜ'de Çevrimiçi Gerçekleştirilecek

11 yıldır 84 elit üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen ünlü mühendislik yarışması EBEC, 27-28 Mart'ta İTÜ'nün ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

EBEC (European BEST Engineering Competition) etkinliği 11. yılında İTÜ ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. 27-28 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışmada çok sayıda üniversiteden ekipler de yer alacak.

Etkinliğin aktivite programı da açıklandı. Etkinlikte katılımcıları dolu dolu iki gün bekliyor. Bu etkinlikte üst sıraları alacak olan takımlar daha sonra EBEC'in ileri aşamalarında da mücadelelerine devam edebilecek.

İşte EBEC İSTANBUL 2021 takvimi

27 Mart

09:30 - 10:00 Toplanma

10:00 - 12:30 Resmi Açılış

12:30 - 14:30 Yarışma Saatleri

14:30 - 15:00 Ara

!5:00 - 18:30 Yarışma Saatleri

18:30 - 20:30 Sunumlar

20:30 Günün Kapanışı

28 Mart

11:00 - 11:30 Toplanma

11:30 - 12:00 Vaka Sunumu

12:00 - 14:00 Yarışma Saatleri

14:00- 14:30 Ara

14:30 - 18:00 Yarışma Saatleri

18:00 -20:30 Sunumlar

20:30 Yarışmanın Sonu

Etkinlikte neler var?

EBEC etkinliğine katılanlar farklı örnek vaka çalışmaları yapacak, ellerindeki kısıtlı kaynaklarla teknik sorunları çözmeye çalıştıkları mücadelelere girişecek. Yerel yarışmalarda kazanan takımlar daha sonra ulusal ve bölgesel turlarda karşı karşıya gelecek. Ardından gerçekleştirilecek olan EBEC finalinde de kazanan ekip belli olacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler bu adresten etkinlik sitesini ziyaret edebilir, burada bulunan başvuru formunu doldurarak katılım sağlayabiliyor. Yarışmaya katılım sağlayabilmek için İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak gerektiğini de hatırlatalım.