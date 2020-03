Edge of Tomorrow 2 Geliyor: İşte Bilinen Tüm Detaylar

Aksiyon ve bilim kurgu filmi Edge of Tomorrow, ele aldığı savaş ve zaman döngüsü konularıyla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Edge of Tomorrow 2'nin hazırlıklarına başlanıldığı duyuruldu. Serinin ikinci filmi Live Die Repeat and Repeat hakkında bilinen bütün detayları sizlerle paylaştık.

Başrollerini Tom Cruise ve Emily Blunt’ın paylaştığı aksiyon dolu bilim kurgu filmi olan Edge of Tomorrow, 2014 yılında beyazperdeye çıkışından itibaren eleştirmenlerin ve izleyicilerinin büyük beğenisini toplamıştı. IMDB puanı 7,9 olan film hem zengin oyuncu kadrosuyla hem de alışılagelmişin dışında aksiyon kurgusuyla büyük başarı elde etti. Serinin ikinci filmi Edge of Tomorrow 2, uzun süredir merak edilen bir yapım olmasına rağmen ilk filmin yönetmeni bile ikinci filmin çekilip çekilmeyeceğinden emin değildi. Tom Cruise’un ve Emily Blunt’ın programlarının bir türlü birbirine uymayışı, senaryoda yaşanan aksaklıklar derken bu süre gittikçe uzasa da, ikinci film için hazırlıklara sonunda başlanıldı. Edge of Tomorrow 2 hakkında merak ettiğiniz bütün detaylar yazımızda. Edge of Tomorrow 2 ne zaman çıkacak? Yetkililerden henüz kesin bir açıklama gelmediği için Edge of Tomorrow 2 filminin çıkış tarihini kesin olarak vermek biraz güç. İlk filmin yönetmeni Doug Liman, 2018 yılında serinin ikinci filmi için senaryo hazırlıklarına başladığını söylemişti, ancak oyuncuların ve ekibin programlarının birbirine uymaması filmin çekilmesini imkansız hale getirdi. Emily Blunt’ın söylediğine göre yapımcılar, ikinci film için Emily’yi aradıklarında kendisi meşgul olacağını belirtmiş. Bu nedenle yapımcılar yaptıkları teklifi ertelemek zorunda kalmışlar. 2018 yılında filmin yazarı Christopher McQuarrie, Twitter’dan bir hayranının “ikinci film ne zaman geliyor” sorusuna yanıt olarak kendisinin de bilmediğini, ikinci filmin neye benzeyeceğine dair bir fikri bile olmadığını belirtmişti. 2019 yılında ise işler bir adım daha ileriye gitti ve filmin yönetmeni Liman, senaryonun hazır olduğunu ve Tom Cruise’ın oynadığı Görevimiz Tehlike 7 ve 8 filmlerinin çalışmaları bittiği anda Edge of Tomorrow 2’nin çekimlerine başlayacaklarını duyurdu. İşler tamamen planladıkları gibi gitse bile, Edge of Tomorrow 2 için biraz beklememiz gerektiği aşikar. Liman, heyecanı canlı tutmak için ara sıra kendi Instagram hesabından film ile alakalı sahne planlaması gibi bilgileri filmin hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ayrıca dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle filmin olası yakın tarihli çekimleri de iptal edilmiş olabilir. Edge of Tomorrow 2 filminin konusu ne olacak? Serinin ilk filminde kahramanımızın sürekli aynı güne tekrar tekrar uyanıp bir zaman döngüsünün içine girdiğini göz önünde bulundurursak, devam filminden beklentimiz de en az ilk film kadar baş döndürücü ve kafa karıştırıcı olması yönünde. Yönetmenin açıklamalarına göre insanların bir devam filminden beklentilerinin tam tersini yaparak senaryonun izleyicileri ters köşe yapacağını söylediğini de belirtmeden geçmeyelim. Devam filminin yazarının değişmesinin ardından Liman, ikinci filmin daha küçük bir yapım olması gerektiğini ve her iki dakikada bir aksiyon sahnesi görmeye gerek olmadığını belirtti. Hafızaları tazelemek adına, ilk filmin nasıl sona erdiğini tekrar anlatalım istedik. Filmin sonunda William Cage, uzaylıları kontrol eden Omega’yı öldürerek Omega’nın güçlerini ele geçiriyor ve zamanı kontrol etme özelliği doğuyor. Daha sonra zamanda tekrar bir oynama oluyor ve Cage, uzaylılarla savaşmak için ilk gönderildiği Fransa’da gözlerini açıyor. Ortada sanki bütün bunlar hiç yaşanmamış, Cage hiç zaman döngüsüne girmemiş gibi bir algı oluşuyor. Haberlerde ise dünyayı istila eden uzaylıların faaliyetlerinin sona erdiği söylenirken, Cage, zaman çizelgesinde yaşanan oynanma sebebiyle kendisiyle hiç tanışmadığını sanan çavuş Rita Vrataski (Emily Blunt) ile tanışmak için Heathrow’a gider. Filme dair birçok ayrıntıyı unuttuğunuzu düşünüyorsanız filmi Netflix üzerinden izlememeniz mümkün. Edge of Tomorrow 2 olarak anılan filmin adı 'Leave Die Repeat and Repeat' olacak 2019'da ortaya çıkan haberlerin ardından Edge of Tomorrow 2'ye ait olan IMDb sayfasında filme dair ilk detaylar ortaya çıkmıştı. En önemli detay ise Live Die Repeat and Repeat yani Türkçe adıyla Yaşa, Öl, Tekrar Et ve Tekrar Et. Türkiye'deki resmi adı bu olur mu bilinmez, zaman gösterecek. Filmin kadrosunda kimler var? Tom Cruise ve Emily Blunt’ın ikinci filmde de oynacağından neredeyse emin olsak da ikilinin senaryoyu okumadan herhangi bir sözleşmeye imza atmayacağını belirtmekte fayda var. Filmin yönetmeni Liman, filmde bütün ilgiyi üzerinde toplayacak üçüncü bir karakterin de olacağını söyledi. İlk filmde Uzman Çavuş Farell rolüyle karşımıza çıkan Bill Paxton’ın 2017 yılında üzücü bir şekilde aramızdan ayrılışının ardından yeni filmde aynı role bir başkası getirilir mi, bilemiyoruz. Ancak ilk filmde yaşanan zaman döngüsünün sona ermesinin ardından filmin başında gördüğümüz bütün karakterlerin tekrar geri gelmesi gayet olası.

