Parfümlerdeki EDP, EDT ve EDC Nedir? Hangisi Tercih Edilmeli

Bildiğiniz üzere hangi parfüm markasına ait olursa olsun, her parfüm şişesi ve kutusunun üzerinde muhakkak EDP, EDT veya EDC kısaltmalarından biri bulunuyor. Bugün bu ifadelerin ne anlama geldiğini ve farklarını anlatacağız.

Son yıllarda parfüm sektörünün ürün yelpazesi her geçen gün genişliyor. İyi kalite ve kalıcılığı yüksek parfümlerden, günlük ve hafif parfümlere kadar her zevke ve ortama uygun parfüm üretiliyor. Parfüm seçimimize birden fazla kriter etki ediyor. Bunlardan en önemlisi kalıcılık ve yoğunluk. Bize hitap ettiğini düşündüğümüz parfümlerden hangisinin doğru seçenek olduğuna karar vermemizi kolaylaştıran Eau de Parfum, Eau de Toilette gibi bazı parfüm terimleri mevcut.

Bu ifadelerin açıklamalarından ve aralarındaki farklardan bahsetmeden önce sizlere biraz parfümün kökeninden söz edelim.

Tütsülerden esanslara parfümün kısa tarihi

Türkçede hoş kokulu, şişelenmiş güzel koku anlamında kullanılan parfüm kelimesi Fransızcadan dilimize geçen bir kelime. Parfüm kelimesinin kökeni ise Latince "kokulu duman" anlamına gelen "per fumum" kelimesine dayanıyor.

Tütsüler, parfümlerin ilk ve en eski ilkel versiyonları. Parfümler üretildiği her dönemde farklı coğrafyalardaki hammaddelerin belli formüllere göre farklı oranlardaki parfüm yağları (esans) ve alkol kombinasyonlarından oluşturuldu. Antik medeniyetlerden modern zamanlara dek pek çok kez farklı formlara dönüşen parfüm Fransa'da 16. yüzyılda baştan yaratıldı.

20. yüzyılın ilk modern parfümü

Dünyaca ünlü Fransız moda markası Chanel tarafından 1921 yılında No 5 isimli bir parfüm tasarlandı. Piyasaya çıktığı andan itibaren ve bunu takip eden yıllarda satış rekorları kıran Chanel No 5 tüm tasarım parfümlere öncülük etti. Kendine has hammadde ve formüller sayesinde birçok zevke hitap eden parfümler üretilmesine olanak sağladı. İçeriğinde ilk kez sentetik maddeler kullanılan bu parfüm piyasada çığır açıcı bir nitelik taşıyor.

Daha sonra çeşitli formül ve konsantrasyonlarda farklı zevklere hitap edecek parfümler üretildi. Şimdi bu konsantrasyon farklılıklarını sizlere açıklayalım.

Parfümlerde bulunan EDP, EDT ve EDC ifadeleri

Piyasada pek çok farklı çeşit, yoğunluk ve kalıcılıkta parfüm bulunuyor. Bu özellikler bazı kısaltmalar şeklinde ambalajlarda yer alıyor. Tüm parfüm şişelerinin üzerinde bulunan EDP, EDT ve EDC ifadeleri bu kısaltmalardan en yaygın olanları. Bu ifadelere ek olarak Extrait de parfum, pure parfum, Eau Fraiche gibi farklı parfüm çeşitleri de bulunuyor. Bu ifadeler üzerinde bulunduğu parfümün kalıcılığı, içindeki esans ve alkol oranı hakkında bilgi veriyor.

Extrait de Parfum

İçindeki esans oranının %30-%40 ve kalıcılığının en yüksek ve alkol oranın en az olduğu parfüm çeşididir. Alkolsüz hali hammadde sayıldığı için bu şekilde kullanımı ve yayılımı zor olur.

Koku yoğunluğu ve esans oranı yüksek olduğu için iyi kalite bir ekstrait parfümün piyasa fiyatlandırması yüksek ve ulaşılması zordur.

Saf Parfüm (Pure Parfum)

%20-%30 oranında esansın bulunduğu ve kalıcılığı yüksek olan parfüm çeşididir. İçindeki alkol oranı EDP ve EDT olanlara göre daha azdır. Saf parfümlerin yayılımı ekstrait parfümlere göre daha rahattır.

EDP: Eau de Parfum

%15-%20 oranında esans bulunan ve piyasadaki en yaygın bulunan parfüm çeşididir. İçinde bulunan esansın yavaşça yayılımını sağlayacak oranda alkol bulunur. Alkol oranı nedeniyle saf parfümlere kıyasla kalıcılığı orta düzeyde, EDT ve EDC parfümlerden ise daha fazladır.

EDT: Eau de Toilette

%5-%15 oranında esansın ve koku notalarının yayılımını sağlayacak oranda alkolün bulunduğu parfüm çeşididir. İlkbahar, yaz ayları ve günlük kullanıma uygun parfümlerdir. Kalıcılığı, esanslarının yoğunluk derecesi EDP’ye göre daha düşüktür.

EDC: Eau de Cologne

%2-%5 oranında esansın bulunduğu alkol oranının yüksek olduğu parfüm çeşididir. Genellikle turunçgiller ve çiçek notalarının bulunduğu hafif parfümlerdir. EDP ve EDT parfümlere kıyasla kalıcılıkları az olduğu için günlük kullanımda sık sık tazelenmesi gereken parfümlerdir.

Eau Fraiche

%1-%3 oranında esans, en yüksek oranda alkol barındıran, kalıcılığı en az olan parfüm çeşididir. Genellikle çiçek yoğunluklu taze kokuların olduğu parfümlerdir. Alkol oranının yüksek olmasından dolayı zamanla parfümdeki alkol parfüm esansının moleküllerini parçalayabilir. Bu nedenle kısa sürede kullanılıp bitirilmeleri gerekir. EDP formundaki parfümler kadar dayanıklı değildir.

Bugün sizlere parfümlerde sık rastladığımız bazı terimlerin ve farklarını açıkladık. Buna benzer içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bize yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.

