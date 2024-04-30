Arabamızın egzozundan siyah duman yükseliyorsa endişeye kapıldığımız aşikâr. Acaba aracımızda ne sorun var? Özellikle dizel motorlu araçlarda daha sık rastlanan bu durum, motorun "yardım çağrısı" olarak da yorumlanabilir. Peki, egzozdan siyah duman çıkması ne anlama geliyor?

Çok kısa süreli bir siyah duman gördüyseniz şimdiden söyleyelim içiniz rahat olsun. Ancak bu devam eden bir sorunsa kolları sıvamalısınız.

Egzozdan siyah duman, aracınızın birkaç farklı sistemsel sorunla karşı karşıya kaldığının işaretidir. Potansiyel etkileri ve ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız buyurun egzoz rehberiniz.

Yakıt/hava karışım dengesizliği siyah duman sebeplerinden.

Egzozun siyah duman atmasının en yaygın sebeplerinden biri olarak motorun yanma odasında yakıtın tam olarak yanmaması gösterilebilir. İdeal bir yakıt/hava karışımı, motorun verimli çalışmasını sağlar. Fakat bu karışım fazla zenginleşirse (yani çok fazla yakıt ve yetersiz hava içerirse) tam yanma gerçekleşmez ve fazla yakıt egzozdan siyah duman olarak çıkar.

Yakıt enjektörleri arızalanmış olabilir.

Dizel motorlu araçlarda yakıt enjektörleri, motorun en önemli parçalarından biri. Enjektörlerden herhangi birinin arızalanması, motorun yanma odasına fazla yakıt püskürtmesine neden olabilir. Bu da yanmamış yakıtın egzozdan siyah duman olarak atılmasına yol açar.

Hava giriş sistemlerinde tıkanıklık da bir başka neden.

Motorun hava almasını engelleyen herhangi bir tıkanıklık (hava filtresinden turbo hortumlarına kadar) yeterli hava akışını kısıtlar. Bu durum da yakıtın tam olarak yanmamasına ve sonuç olarak siyah dumanın egzozdan çıkmasına sebep olur.

Motor yönetim sistemlerinin hataları ise bir diğer alarm.

Araçların elektronik kontrol ünitesi (ECU), motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için birçok sensörden gelen verileri sürekli olarak izler ve değerlendirir. Ancak bu sistemde meydana gelen bir arıza, yanlış bilgilerle motorun yanlış ayarlanmasına, dolayısıyla siyah duman üretimine neden olabilir.

Tabii ki egzoz sistemi sorunlarını da atlamamak lazım.

Egzoz sistemindeki bir arıza da siyah duman üretimine neden gösterilebilir. Özellikle dizel partikül filtresi (DPF) gibi emisyon kontrol cihazlarının tıkanması veya arızalanması, yanmış ve yanmamış partiküllerin doğru bir şekilde filtrelenememesine neden olur.

Bu sorun genellikle egzozun daha yüksek sıcaklıklara ulaştığı otoyol gibi sürüşlerde ortaya çıkabilir. Sürüş sırasında DPF’ye temizleme fırsatı verirsiniz ve bu sırada da siyah dumanı görmeniz muhtemel.

Egzozdan siyah duman çıkıyorsa ne yapmalısınız?

Böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız öncelikle aracınızı düzenli bakıma sokmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Profesyonel servislerde yapılan bakım sırasında potansiyel problemler önceden tespit edilir.

Ancak bir şeyler oldu ve siyah dumanda boğuluyorsanız yapacaklarınızdan biri de hava filtresini temizlemek ve tıkanıklıktan arındırmak olmalı ki hava akışı optimal seviyede tutulsun. Yakıt enjektörlerini de temizlemeli veya değiştirmelisiniz.

Özellikle dizel araç kullanıcıları, biriken tortular için yakıt katkı maddeleri de kullanabilir. Böylelikle zararlı birikintilerden kurtulunabilir.

Profesyonellerden destek alın.

Yukarıdaki bazı işlemlerin tabii ki bazıları profesyoneller tarafından yapılması gerekiyor. Bu yüzden de aracınızdan çıkan siyah dumanı göz ardı etmeden düzenli bakımları yaptırmakta fayda var. Aksi takdirde aracınızda büyük motor arızalarına yol açabilirsiniz.

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