Ekim 2025: Intel, Kaç Para Kazandığını Açıkladı (İki Yıl Sonra Kâra Geçti)

Son birkaç yıldır korkunç dönemlerden geçen Intel, yılın 3. çeyreğine dair mali raporunu paylaştı. Şirkette nihayet işlerin iyi gitmeye başladığı görüldü.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen donanım üreticilerinden Intel, yapay zekâ gibi konularda geride kalmasından dolayı son birkaç yıldır korkunç bir dönemin içerisindeydi ve büyük zararlar açıklıyordu. Şimdi ise şirket, yılın 3’üncü çeyreğine dair kazanç raporunu paylaştı. Sonunda işlerin iyi gitmeye başladığı görüldü.

Intel, geride bıraktığımız 3 ay sonucunda analistlerin tahminlerini geride bırakmayı başararak beklenenden daha iyi kazanç elde etti, yıllık oranda kazançlarını nihayet artırdı. Bu veriler, Intel’de işlerin yavaş yavaş düzelmeye başlayabileceğinin bir göstergesi olabilir.

13,7 milyar dolar gelir, 4,1 milyar dolar kâr elde edildi

intel1

Intel tarafından yapılan açıklamalara göre geride bıraktığımız çeyrekte 13,7 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardı. Bu da 800 milyon dolarlık yükselmeye tekabül ediyor. Önceki yıla kıyasla ise gelirlerde %3’lük artış var.

Burada dikkat etmemiz gereken şirketin net kârı. Öyle ki Intel, 4.1 milyar dolarlık net kazanç açıklayarak 2 yılın ardından ilk kez böyle kâr ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı dönemlerinde 16 milyar dolara kadar çıkan zararlar bildiriliyordu. 1 yılda bu kadar iyileşme görülmesi gerçekten etkileyici.

Intel’in başarısı, son zamanlarda şirkete yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor. Softbank, ağustos ayında 2 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Öte yandan Trump yönetimindeki ABD hükûmeti de 5,7 milyar dolara ulaşan miktar karşılığında şirketten %10’luk hisse almıştı. NVIDIA da eylülde 5 milyar dolar değerinde Intel hissesi aldığını duyurdu. Tüm bu yatırımlar, Intel’in kâra geçmesinde etkili oldu.

