Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Intel "Panther Lake" İşlemciler Duyuruldu

Intel, 18A üretim teknolojisine sahip yeni nesil Core Ultra 3 "Panther Lake" işlemci teknolojisini duyurdu. Yapay zekâ ve oyun performansı zirveye taşıyacak yeni işlemciler, sektörde yeni bir devrin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.

Intel "Panther Lake" İşlemciler Duyuruldu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Intel, işlemci pazarındaki rekabeti bir üst seviyeye taşıyacak yeni kozunu resmen duyurdu. "Panther Lake" adıyla geliştirilen ve Intel Core Ultra 3 serisi olarak piyasaya çıkacak olan bu yeni nesil işlemciler, şirketin en gelişmiş üretim teknolojisi olan Intel 18A sürecinden çıkan ilk ürünler olma özelliğini taşıyor. Bu da daha az güç tüketimiyle çok daha yüksek performans demek.

Özellikle "yapay zekâ PC" kavramını hayatımızın merkezine oturtmayı hedefleyen Panther Lake, sadece ham işlem gücüyle değil, aynı zamanda tamamen yenilenen entegre grafik birimi ve yapay zekâ motoruyla da dikkat çekiyor. Peki Intel'in "şimdiye kadarki en gelişmiş işlemcimiz" dediği Panther Lake, kullanıcılara neler vadediyor? Gelin, hep birlikte derinlemesine bir bakalım.

Hem oyunda hem yapay zekâda rakipsiz: Panther Lake neler sunuyor?

Başlıksız-1

Intel, Panther Lake ile birlikte kartları yeniden dağıtıyor. İşlemcide, yüksek performans için "Cougar Cove" ve verimlilik için "Darkmont" adını taşıyan yepyeni çekirdek mimarileri kullanılıyor. Bu sayede hem günlük işlerde hem de yüksek performans gerektiren uygulamalarda optimum verimlilik sağlanıyor. Ancak asıl bomba, grafik tarafında patlıyor. Yeni Xe3 grafik mimarisi, önceki nesle göre %50'ye varan bir performans artışı vadediyor. Bu, artık harici ekran kartı olmayan dizüstü bilgisayarlarda bile güncel oyunları rahatça oynayabileceğimiz anlamına gelebilir.

Yapay zekâ performansı ise NPU (Sinirsel İşlem Birimi) tarafında yapılan iyileştirmelerle arşa çıkıyor. Bu da yapay zekâ destekli uygulamaların çok daha hızlı çalışması, video düzenleme ve fotoğraf işleme gibi yaratıcı süreçlerin saniyeler içinde tamamlanması demek. Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 ve LPDDR5x gibi en güncel bağlantı teknolojilerini de standart olarak sunan işlemcilerin 2026'nın ilk çeyreğinde piyasada olması planlanıyor.

Panther Lake işlemci özellikleri nasıl olacak?

Başlıksız-1

Intel, yeni işlemci teknolojisini duyururken modeller hakkında detaylı açıklama yapmadı. Ancak bu işlemcilerin üst düzey, orta düzey ve başlangıç seviye cihazlar için farklı konfigürasyonlara sahip olacağını biliyoruz. Şirket, o özellikleri şu şekilde açıklıyor:

Özellik Üst Düzey Orta Seviye Başlangıç Seviye
Toplam Çekirdek 16 çekirdek 16 çekirdek 8 çekirdek
Performans Çekirdeği 4 Cougar Cove 4 Cougar Cove 4x Cougar Cove
Verimlilik Çekirdeği 8 Darkmont 8 Darkmont Yok
Düşük Güçlü E-Çekirdek 4 Darkmont 4 Darkmont 4 Darkmont LP
GPU Intel Arc Xe3 (12 çekirdekli) Intel Arc Xe3 (4 çekirdekli) Intel Arc Xe3 (4 çekirdekli)
Üretim Mimarisi Intel 18A (RibbonFET + PowerVia) Intel 18A Intel 18A
Verimlilik Artışı Arrow Lake’e göre yüzde 30 Arrow Lake’e göre yüzde 30 Arrow Lake’e göre yüzde 30

Peki bu "Intel 18A" teknolojisi tam olarak ne anlama geliyor?

Başlıksız-1

Sık sık duyduğumuz "nanometre" veya "angstrom" gibi terimler, bir işlemcinin içindeki transistörlerin ne kadar küçük olduğunu ifade eder. Intel 18A da bu yarışın en yeni ve en iddialı oyuncusu. Buradaki "18A", 18 angstrom'u temsil ediyor ve bu, pratikte transistörlerin kapı uzunluğunun yaklaşık 1.8 nanometreye denk geldiği anlamına geliyor. Transistörler ne kadar küçülürse, bir yonganın içine o kadar fazlası sığdırılabilir. Bu da aynı boyuttaki bir işlemcinin çok daha akıllı ve yetenekli hâle gelmesini sağlar.

Peki bunun bize, yani son kullanıcıya faydası ne? Her şeyden önce verimlilik. Daha küçük transistörler, aynı işi yapmak için daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Bu durum, özellikle dizüstü bilgisayarlarda prizden uzakta saatlerce çalışabileceğimiz, yani çok daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. İkinci olarak, daha az güç tüketimi daha az ısınma demek. Yani yeni nesil cihazlar daha serin çalışacak ve en zorlu görevlerde bile performanslarını daha uzun süre koruyabilecekler.

Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu
İşlemci

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim