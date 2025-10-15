[Ekim 2025] PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Sony'nin Ekim ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Silent Hill 2. En kaliteli korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2'yi oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Silent Hill 2 PS5 2.499 TL Until Dawn PS5 2.499 TL V Rising PS5 1.399 TL Yakuza: Like a Dragon PS5, PS4 769 TL Poppy Playtime: Chapter 1 PS5, PS4 157 TL As Dusk Falls PS5, PS4 1.049 TL Wizard with a Gun PS5 1.079 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Ekim'de PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

