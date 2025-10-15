Tümü Webekno
[Ekim 2025] PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Sony'nin Ekim ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Silent Hill 2. En kaliteli korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2'yi oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

PlayStation Plus Ekim 2025 Oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı
Silent Hill 2 PS5 2.499 TL
Until Dawn PS5 2.499 TL
V Rising PS5 1.399 TL
Yakuza: Like a Dragon PS5, PS4 769 TL
Poppy Playtime: Chapter 1 PS5, PS4 157 TL
As Dusk Falls PS5, PS4 1.049 TL
Wizard with a Gun PS5 1.079 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Ekim'de PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

