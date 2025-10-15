[Ekim 2025] PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Silent Hill 2. En kaliteli korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2'yi oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Silent Hill 2
|PS5
|2.499 TL
|Until Dawn
|PS5
|2.499 TL
|V Rising
|PS5
|1.399 TL
|Yakuza: Like a Dragon
|PS5, PS4
|769 TL
|Poppy Playtime: Chapter 1
|PS5, PS4
|157 TL
|As Dusk Falls
|PS5, PS4
|1.049 TL
|Wizard with a Gun
|PS5
|1.079 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Ekim'de PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.