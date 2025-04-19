Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesi nedeniyle ülkemizdeki oyuncular abonelik servislerine yönelmeye başlamıştı. Sony’nin PlayStation sahiplerine sunduğu PlayStation Plus (PS Plus) da bunlardan biriydi. Peki PlayStation Plus nedir? Hangi paket nasıl özelliklere sahip? Fiyatları ne kadar?
Bu içeriğimizde PlayStation Plus abonelikleri Essential, Extra ve Deluxe ile ilgili aklınızdaki tüm soruları yanıtlıyoruz. İşte PS Plus hakkında bilmeniz gereken her şey.
PlayStation Plus nedir?
PlayStation Plus, tıpkı Xbox Game Pass gibi aylık belli bir ücret karşılığında sunulan bir oyun servisi. Abone olduktan sonra kütüphanede yer alan yüzlerce oyuna erişebiliyorsunuz. Bu oyunlara her ay yenileri ekleniyor, bazıları kalkıyor. Abonelik bitene kadar kütüphaneye eklediğiniz tüm oyunları deneyimleyebilirsiniz.
Her abonelik paketinde farklı türden imkânlar var. Yani hepsinde erişebildiğiniz oyunlar değişebiliyor. Oyunlar dışında multiplayer oyun oynama, özel içerikler ve indirimler gibi avantajlar da sunuluyor.
PlayStation Plus’ta kaç paket var?
- PlayStation Plus Essential
- PlayStation Plus Extra
- PlayStation Plus Deluxe
PlayStation Plus Essential nedir? Neler sunuyor?
- Aylık oyunlar
- Çevrim içi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerikler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı oyun
- PlayStation Plus koleksiyonu (PS5'e özel)
PlayStation Plus Essential, satın alabileceğiniz en uygun PS Plus paketi. Bu pakette diğerleri gibi yüzlerce oyuna ulaşamasanız da her ay sürekli yenileri gelen "aylık oyunları" kütüphanenize ekleyip aboneliğiniz boyunca onları oynayabiliyorsunuz.
PlayStation Plus Essential fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|1 aylık
|270 TL
|3 aylık
|710 TL
|12 aylık
|2.160 TL
PlayStation Plus Extra nedir? Neler sunuyor?
- Aylık oyunlar
- Çevrim içi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerikler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı oyunlar
- PlayStation Plus koleksiyonu (PS5'e özel)
- Oyun Kataloğu
- Ubisoft+ klasikleri
Orta seviyedeki paket olan Extra aylık oyunların yanı sıra yüzlerce oyunu barındıran “Oyun Kataloğu”na erişmenizi sağlıyor. Bu da birçok ikonik PS oyununu oynayabiliyorsunuz demek. Ayrıca Ubisoft+ klasikleri gibi avantajları da var.
PlayStation Plus Extra fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|1 aylık
|405 TL
|3 aylık
|1.148 TL
|12 aylık
|3.645 TL
PlayStation Plus Deluxe nedir? Neler sunuyor?
- Aylık oyunlar
- Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerikler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı Oyun
- PlayStation Plus Koleksiyonu (PS5'e özel)
- Oyun Kataloğu
- Ubisoft+ klasikleri
- Klasikler Kataloğu
- Oyun deneme sürümleri
En üst düzey abonelik ise Deluxe. Yurt dışında Premium ismini alan bu paket, ülkemizde Deluxe olarak adlandırılıyor. Bu pakette oyunların deneme sürümlerinden klasikler kataloğuna kadar birçok ek avantaj sunuluyor.
PlayStation Plus Deluxe fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|1 aylık
|474 TL
|3 aylık
|1.354 TL
|12 aylık
|4.266 TL
PlayStation Plus Oyun Kataloğu'nda yer alan tüm oyunları buradaki bağlantı üzerinden görebilirsiniz. Aylık gelen oyunlar için ise bizi takip edebilirsiniz.