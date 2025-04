PlayStation Plus Essential, Plus ve Deluxe ile ilgili bilmeniz gereken her şey, fiyatları, sundukları avantajlar ve dahasını bir araya getirdik...

Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesi nedeniyle ülkemizdeki oyuncular abonelik servislerine yönelmeye başlamıştı. Sony’nin PlayStation sahiplerine sunduğu PlayStation Plus (PS Plus) da bunlardan biriydi. Peki PlayStation Plus nedir? Hangi paket nasıl özelliklere sahip? Fiyatları ne kadar?

Bu içeriğimizde PlayStation Plus abonelikleri Essential, Extra ve Deluxe ile ilgili aklınızdaki tüm soruları yanıtlıyoruz. İşte PS Plus hakkında bilmeniz gereken her şey.

PlayStation Plus nedir?

PlayStation Plus, tıpkı Xbox Game Pass gibi aylık belli bir ücret karşılığında sunulan bir oyun servisi. Abone olduktan sonra kütüphanede yer alan yüzlerce oyuna erişebiliyorsunuz. Bu oyunlara her ay yenileri ekleniyor, bazıları kalkıyor. Abonelik bitene kadar kütüphaneye eklediğiniz tüm oyunları deneyimleyebilirsiniz.

Her abonelik paketinde farklı türden imkânlar var. Yani hepsinde erişebildiğiniz oyunlar değişebiliyor. Oyunlar dışında multiplayer oyun oynama, özel içerikler ve indirimler gibi avantajlar da sunuluyor.

PlayStation Plus’ta kaç paket var?

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Deluxe

PlayStation Plus Essential nedir? Neler sunuyor?

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerikler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyun

PlayStation Plus koleksiyonu (PS5'e özel)

PlayStation Plus Essential, satın alabileceğiniz en uygun PS Plus paketi. Bu pakette diğerleri gibi yüzlerce oyuna ulaşamasanız da her ay sürekli yenileri gelen "aylık oyunları" kütüphanenize ekleyip aboneliğiniz boyunca onları oynayabiliyorsunuz.

PlayStation Plus Essential fiyatı

Versiyon Fiyat 1 aylık 270 TL 3 aylık 710 TL 12 aylık 2.160 TL

PlayStation Plus Extra nedir? Neler sunuyor?

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerikler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyunlar

PlayStation Plus koleksiyonu (PS5'e özel)

Oyun Kataloğu

Ubisoft+ klasikleri

Orta seviyedeki paket olan Extra aylık oyunların yanı sıra yüzlerce oyunu barındıran “Oyun Kataloğu”na erişmenizi sağlıyor. Bu da birçok ikonik PS oyununu oynayabiliyorsunuz demek. Ayrıca Ubisoft+ klasikleri gibi avantajları da var.

PlayStation Plus Extra fiyatı

Versiyon Fiyat 1 aylık 405 TL 3 aylık 1.148 TL 12 aylık 3.645 TL

PlayStation Plus Deluxe nedir? Neler sunuyor?

Aylık oyunlar

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerikler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı Oyun

PlayStation Plus Koleksiyonu (PS5'e özel)

Oyun Kataloğu

Ubisoft+ klasikleri

Klasikler Kataloğu

Oyun deneme sürümleri

En üst düzey abonelik ise Deluxe. Yurt dışında Premium ismini alan bu paket, ülkemizde Deluxe olarak adlandırılıyor. Bu pakette oyunların deneme sürümlerinden klasikler kataloğuna kadar birçok ek avantaj sunuluyor.

PlayStation Plus Deluxe fiyatı

Versiyon Fiyat 1 aylık 474 TL 3 aylık 1.354 TL 12 aylık 4.266 TL

PlayStation Plus Oyun Kataloğu'nda yer alan tüm oyunları buradaki bağlantı üzerinden görebilirsiniz. Aylık gelen oyunlar için ise bizi takip edebilirsiniz.

NOT: PlayStaiton Plus fiyatlarına son olarak 16 Nisan 2025’te %56’ya varan zam yapıldı. İçerikte güncel fiyatları görüyorsunuz.