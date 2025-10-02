Ekim 2025 SKYWELL Fiyat Listesi: ET-5'e Yine Zam Yok!

Uzun zamandır Türkiye'de varlık gösteren Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, Ekim 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçmişten de alışmış olduğumuz üzere Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5 fiyatına dokunmadı.
Peki SKYWELL ET-5 güncel fiyatları ne durumda? Gelin hep birlikte firmanın yayımladığı resmî verilere göre SKYWELL ET-5 fiyatlarını yakından inceleyelim.
SKYWELL araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|ET-5
|2.175.000 TL
|2.175.000 TL
ET-5 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|LR Legend, Otomatik
|2.175.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|LR Exclusive, Otomatik
|-
2025 Skywell ET5, tamamen elektrikli, 5 kişilik bir D-SUV olarak dikkat çekiyor. 150 kW motoru ile 600 kilometreyi aşan menzil sunabilen SKYWELL ET-5, 467 litrelik bagajı ve ferah iç hacmiyle büyük aileler için de oldukça ideal bir otomobil. Üstelik SKYWELL ET-5, fiyatı ile C-SUV modelleri ile ciddi bir rekabet içerisinde yer alıyor.