Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Geçen Ay Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Ekim 2025'i geride bıraktık. Biz de sizler için dijital platformlar üzerinden en çok izlenen dizileri derledik. Geçen ay, birçok farklı platformdan yapımlar ilgi çekmeyi başardı.

Geçen Ay Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix'ten HBO Max'e kadar birçok platform ülkemizde faaliyet gösteriyor ve kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Tabii ki bu platformlarda en çok ilgi çeken içerikler de diziler. Peki geride bıraktığımız Ekim 2025'te Türkiye'de en çok hangi diziler izlendi?

Bu içeriğimizde, JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak Ekim 2025'te dijital platformlarda en çok izlenen dizileri sizler için derledik. Listeye baktığımızda 2 farklı platformda bulunan Eşref Rüya'nın zirvede olduğunu görüyoruz.

Ekim 2025'te Türkiye'de en çok izlenen diziler

ke

  1. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  2. Prens - HBO Max
  3. High Potential - Disney+
  4. Tulsa King - TV+
  5. Reacher - Prime Video
  6. The Walking Dead: Darly Dixon - TV+
  7. Game of Thrones - HBO Max
  8. The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
  9. The Last of Us - HBO Max
  10. Güzelleştiğim O Yaz

Öne çıkan diziler

Eşref Rüya

Sevilen televizyon dizisi Eşref Rüya, Prime Video ve TOD'da yayımlanmasıyla geçen ay en çok ilgiyi gören yapım olmayı başardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrollü yapım, Eşref isimli karakterin çocukken karşılaşıp adını "Rüya" koyduğu bir kızı bulma hikâyesini anlatıyor.

Prens

Sevilen dizi Prens'in 3. sezonu geçtiğimiz aylarda çıkış yapmıştı. HBO Max imzalı dizi, hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dizide, Bongomia Krallığı'nın en az sevilen oğlunun hikâyesini izliyoruz.

High Potential

Kaitlin Olson'ın başrolde yer aldığı "High Potential", olağanüstü zeki bir bekâr annenin, suçları çözmedeki sıra dışı becerileri sayesinde bir dedektifle kurduğu alışılmadık ve engel tanımaz ortaklığı anlatıyor.

Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Kitap Kurtları Buraya: Amazon Kasım İndirimlerinde Öne Çıkan Yayınevi İndirimleri

Kitap Kurtları Buraya: Amazon Kasım İndirimlerinde Öne Çıkan Yayınevi İndirimleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim