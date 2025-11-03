Geçen Ay Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Ekim 2025'i geride bıraktık. Biz de sizler için dijital platformlar üzerinden en çok izlenen dizileri derledik. Geçen ay, birçok farklı platformdan yapımlar ilgi çekmeyi başardı.

Netflix'ten HBO Max'e kadar birçok platform ülkemizde faaliyet gösteriyor ve kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Tabii ki bu platformlarda en çok ilgi çeken içerikler de diziler. Peki geride bıraktığımız Ekim 2025'te Türkiye'de en çok hangi diziler izlendi?

Bu içeriğimizde, JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak Ekim 2025'te dijital platformlarda en çok izlenen dizileri sizler için derledik. Listeye baktığımızda 2 farklı platformda bulunan Eşref Rüya'nın zirvede olduğunu görüyoruz.

Ekim 2025'te Türkiye'de en çok izlenen diziler

Eşref Rüya - Prime Video & TOD Prens - HBO Max High Potential - Disney+ Tulsa King - TV+ Reacher - Prime Video The Walking Dead: Darly Dixon - TV+ Game of Thrones - HBO Max The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+ The Last of Us - HBO Max Güzelleştiğim O Yaz

Öne çıkan diziler

Eşref Rüya

Sevilen televizyon dizisi Eşref Rüya, Prime Video ve TOD'da yayımlanmasıyla geçen ay en çok ilgiyi gören yapım olmayı başardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrollü yapım, Eşref isimli karakterin çocukken karşılaşıp adını "Rüya" koyduğu bir kızı bulma hikâyesini anlatıyor.

Prens

Sevilen dizi Prens'in 3. sezonu geçtiğimiz aylarda çıkış yapmıştı. HBO Max imzalı dizi, hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dizide, Bongomia Krallığı'nın en az sevilen oğlunun hikâyesini izliyoruz.

High Potential

Kaitlin Olson'ın başrolde yer aldığı "High Potential", olağanüstü zeki bir bekâr annenin, suçları çözmedeki sıra dışı becerileri sayesinde bir dedektifle kurduğu alışılmadık ve engel tanımaz ortaklığı anlatıyor.