Geçen Ay Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Netflix'ten HBO Max'e kadar birçok platform ülkemizde faaliyet gösteriyor ve kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Tabii ki bu platformlarda en çok ilgi çeken içerikler de diziler. Peki geride bıraktığımız Ekim 2025'te Türkiye'de en çok hangi diziler izlendi?
Bu içeriğimizde, JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak Ekim 2025'te dijital platformlarda en çok izlenen dizileri sizler için derledik. Listeye baktığımızda 2 farklı platformda bulunan Eşref Rüya'nın zirvede olduğunu görüyoruz.
Ekim 2025'te Türkiye'de en çok izlenen diziler
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - HBO Max
- High Potential - Disney+
- Tulsa King - TV+
- Reacher - Prime Video
- The Walking Dead: Darly Dixon - TV+
- Game of Thrones - HBO Max
- The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
- The Last of Us - HBO Max
- Güzelleştiğim O Yaz
Öne çıkan diziler
Eşref Rüya
Sevilen televizyon dizisi Eşref Rüya, Prime Video ve TOD'da yayımlanmasıyla geçen ay en çok ilgiyi gören yapım olmayı başardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrollü yapım, Eşref isimli karakterin çocukken karşılaşıp adını "Rüya" koyduğu bir kızı bulma hikâyesini anlatıyor.
Prens
Sevilen dizi Prens'in 3. sezonu geçtiğimiz aylarda çıkış yapmıştı. HBO Max imzalı dizi, hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dizide, Bongomia Krallığı'nın en az sevilen oğlunun hikâyesini izliyoruz.
High Potential
Kaitlin Olson'ın başrolde yer aldığı "High Potential", olağanüstü zeki bir bekâr annenin, suçları çözmedeki sıra dışı becerileri sayesinde bir dedektifle kurduğu alışılmadık ve engel tanımaz ortaklığı anlatıyor.