Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Arama Motorları

Statcounter, dünyanın en çok kullanılan arama motorlarını açıkladı. Yapılan çalışma, Google'ın hakimiyetini gözler önüne serdi. İşte hem Türkiye özelinde hem de küresel çapta en çok kullanılan arama motorları...

Pazar araştırma şirketi Statcounter, en çok kullanılan arama motorlarını araştırdı. Yapılan çalışma hem global hem de Türkiye için şaşırtıcı olmayan sonuçlar ortaya koydu. ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru sektöründe dünyanın bir numarası ve bu durum, kolay kolay değişecek gibi değil.

Peki Statcounter verileri ne diyor? En çok kullanılan arama motorları hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim:

Küresel çapta en çok kullanılan arama motorları:

Arama Motoru Pazar Payı Google Yüzde 90,38 Bing Yüzde 4,1 Yandex Yüzde 1,65 Yahoo Yüzde 1,46 DuckDuckGo Yüzde 0,87

Yukarıdaki tablo, Google'ın yüzde 90'lık pazar payına sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu oran, tüm platformlar için geçerli. Ancak akıllı telefon veya tablet gibi kategori özelinde baktığımızda da bu durum değişmiyor. Google, tüm platformlarda zirvede yer alıyor.

Türkiye'de en çok kullanılan arama motorları:

Arama Motoru Pazar Payı Google Yüzde 59,97 Yandex Yüzde 33,17 Yahoo Yüzde 3 Bing Yüzde 2,36 DuckDuckGo Yüzde 1,43

Türkiye'de de Google'ın zirvede olduğunu söylemiştik. Ancak listenin ikinci sarısında işler değişiyor. Küresel çapta ikinci sırada Bing yer alırken Türkiye'de ikinci sırada Yandex yer alıyor. Ancak Yandex'in pazar payı da Google için bir risk oluşturmuyor.

Peki siz hangi arama motorunu kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!