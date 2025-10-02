Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Tarayıcılar

Statcounter, en çok kullanılan internet tarayıcılarını araştırdı. Yapılan araştırma, küresel çaptaki sonuçlarla Türkiye'deki kullanıcı arasında benzerlikler olduğunu ortaya koydu. İşte Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları...

Dünyanın en büyük pazar araştırma platformlarından Statcounter, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarını araştırdı. Hem küresel hem de bölgesel çapta yapılan araştırma, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıklarının benzer olduğunu gözler önüne serdi.

Peki en çok kullanılan internet tarayıcıları hangileri? Ülkemizdeki tüketiciler, hangi tarayıcıları daha çok kullanıyorlar. İşte Ekim 2025 verilerine göre güncel sonuçlar.

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları:

Tarayıcı Pazar Payı Google Chrome Yüzde 76,15 Safari Yüzde 12,91 Samsung Internet Yüzde 2,98 Opera Yüzde 2,81 Microsoft Edge Yüzde 2,17 Yandex Yüzde 1,84

Yukarıdaki tablo, tüm platformlarda en çok kullanılan internet tarayıcılarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Küresel çapta en popüler internet tarayıcı olan Google Chrome, Türkiye'de de en çok kullanılan internet tarayıcısı durumunda.

Peki akıllı telefonlarda hangi internet tarayıcılar daha çok kullanılıyor? Gelin şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcıları:

Tarayıcı Pazar Payı Google Chrome Yüzde 76,49 Safari Yüzde 16,15 Samsung Internet Yüzde 3,95 Opera Yüzde 1,48 Yandex Yüzde 1,43

Peki siz hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz ve kullandığınız tarayıcıdan ne kadar memnunsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.