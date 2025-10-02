Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Tarayıcılar

Dünyanın en büyük pazar araştırma platformlarından Statcounter, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarını araştırdı. Hem küresel hem de bölgesel çapta yapılan araştırma, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıklarının benzer olduğunu gözler önüne serdi.
Peki en çok kullanılan internet tarayıcıları hangileri? Ülkemizdeki tüketiciler, hangi tarayıcıları daha çok kullanıyorlar. İşte Ekim 2025 verilerine göre güncel sonuçlar.
Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları:
|Tarayıcı
|Pazar Payı
|Google Chrome
|Yüzde 76,15
|Safari
|Yüzde 12,91
|Samsung Internet
|Yüzde 2,98
|Opera
|Yüzde 2,81
|Microsoft Edge
|Yüzde 2,17
|Yandex
|Yüzde 1,84
Yukarıdaki tablo, tüm platformlarda en çok kullanılan internet tarayıcılarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Küresel çapta en popüler internet tarayıcı olan Google Chrome, Türkiye'de de en çok kullanılan internet tarayıcısı durumunda.
Peki akıllı telefonlarda hangi internet tarayıcılar daha çok kullanılıyor? Gelin şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcıları:
|Tarayıcı
|Pazar Payı
|Google Chrome
|Yüzde 76,49
|Safari
|Yüzde 16,15
|Samsung Internet
|Yüzde 3,95
|Opera
|Yüzde 1,48
|Yandex
|Yüzde 1,43
Peki siz hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz ve kullandığınız tarayıcıdan ne kadar memnunsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.