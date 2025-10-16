Ekim 2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Telefon Markaları Belli Oldu!

Statcounter, dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon markalarını araştırdı. Ekim 2025 dönemi için geçerli olan sonuçlar hem Türkiye hem de küresel çapta istatistikler sağladı. Peki akıllı telefon sektörünün bir numarası kim? Samsung ile Apple arasındaki rekabet ne durumda?

Akıllı telefon kullanımı artık herkes için vazgeçilmez bir noktada. Çünkü bugün bırakın sıradan konuşmaları, sadece akıllı telefon kullanarak para kazanabilir, hayatınızı sürdürebilirsiniz. Tabii akıllı telefonlar tek tip değil, bugün onlarca marka, binlerce model ile tüketicilere hizmet veriyor.

Bu konudaki en büyük rekabet ise tahmin edebileceğiniz üzere Samsung ve Apple arasında yaşanıyor. Akıllı telefon pazar payının çok büyük bir bölümü bu iki markanın elinde. Peki bu işin galibi kim? Küresel çapta en çok akıllı telefon kullanıcısına sahip olan marka hangisi? Bu içeriğimizde hem dünyada hem de Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markalarına bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Dünyada en çok kullanılan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı Apple Yüzde 24,45 Samsung Yüzde 19 Bilinmeyen Yüzde 16,69 Xiaomi Yüzde 9,76 vivo Yüzde 6,27 oppo Yüzde 5,58 realme Yüzde 4,31 Motorola Yüzde 2,79 Google Yüzde 2,31 Huawei Yüzde 2,13

Pazar araştırma şirketi Statcounter tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Apple'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Bugün tüm dünyada kullanılan her 4 telefondan 1 tanesi, Apple tarafından üretilmiş olan bir iPhone. Samsung'un pazar payı ise yüzde 19 seviyesinde ve bu durum, diğer markaların ne Apple'a ne de Samsung'a yaklaşamayacaklarını gözler önüne seriyor.

Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı Bilinmeyen Yüzde 40,18 Apple Yüzde 23,68 Samsung Yüzde 14,95 Xiaomi Yüzde 12,27 Huawei Yüzde 2,15 oppo Yüzde 1,58 realme Yüzde 1,05 TECNO Yüzde 0,98 Infinix Yüzde 0,71 vivo Yüzde 0,62

Statcounter'ın Türkiye özelinde paylaştığı veriler, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Öyle ki Apple, küresel pazarda olduğu gibi Türkiye pazarında da lider konumunda. Samsung ise yüzde 14,95'lik pazar payı ile Apple'ın gerisinde yer alıyor. Öte yandan; Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin de Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü markanın pazar payı, Samsung'un çok az gerisinde.

"Bilinmeyen" ne oluyor? Türkiye'deki oran neden bu kadar yüksek?

Yukarıdaki tabloya baktığımızda zirvede Bilinmeyen kategorisinin bulunduğunu ve bunun pazar payının yüzde 40,18 gibi çok önemli bir noktada olduğunu görüyoruz. Statcounter, pazar araştırmalarını web analizi üzerinden gerçekleştiriyor. Yani internete bağlanan cihazların trafiği analiz ediliyor ve kullanılan ajanlarla cihazların marka tespiti yapılıyor.

Ancak web analizi, biraz hassas bir durum. Zira VPN kullanımı, mobil operatör şirketlerinin filtreleme süreçleri ve IMEI kaydı yapılmamış olan cihazlar, alınan veriyi bozabiliyor. Statcounter da bundan kaynaklı olarak analiz edemediği sonucu Bilinmeyen kategorisine atıyor...