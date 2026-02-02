Togg Almayan Pişman Olacak: %0 Faizli 750 Bin TL Kredi Duyuruldu

Togg, şubat ayına özel finansman kampanyalarını açıkladı. %0 faiz 12 ay vade ile yüksek kredilere ulaşılabiliyor.

T10F ve T10X modelleriyle faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ülkemizdeki vatandaşların büyük ilgisini çekiyor ve en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başarıyordu. Her ay düzenlediği finansman kampanyalarının da bu konuda etkiliydi.

Şimdi ise Togg, resmî hesaplarından bir açıklama yaparak şubat ayına özel finansman desteğini duyurdu. Şirketin bu ay düzenlediği kampanya ile vatandaşlar, 12 ay ve %0 faiz fırsatlarıyla yüksek kredilere ulaşma imkânı yakalayacak.

Togg’un şubat finsanman destekleri şu şekilde

Togg’un açıklamalarına göre kullanıcılara T10F fastback tipindeki model kapsamında 750 bin TL kredi şubat ayında sunulacak. 750 bin TL’lik kredide 12 ay %0 faiz imkânı bulunacak. Bu özel finasnamn desteğinde vatandaşların aylık 62.500 TL ödemesi gerekecek. T10F’in fiyatı 1 milyon 816 bin TL’den başlıyor.

Kampanyalar arasında T10X SUV modeli özelinde de fırsatlar kullanıcılara sunuluyor. Şirketin açıklamalarına göre T10X’te 500 bin TL kredi imkânı olacak. %0 faiz ve 12 ay vadeye sahip bu kampanyada aylık 41 bin 667 TL ödeme yapılacak. T10X’in 1 milyon 870 bin TL’den başlayan fiyatlara satıldığını belirtelim.