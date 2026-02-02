Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Togg Almayan Pişman Olacak: %0 Faizli 750 Bin TL Kredi Duyuruldu

Togg, şubat ayına özel finansman kampanyalarını açıkladı. %0 faiz 12 ay vade ile yüksek kredilere ulaşılabiliyor.

Togg Almayan Pişman Olacak: %0 Faizli 750 Bin TL Kredi Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

T10F ve T10X modelleriyle faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ülkemizdeki vatandaşların büyük ilgisini çekiyor ve en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başarıyordu. Her ay düzenlediği finansman kampanyalarının da bu konuda etkiliydi.

Şimdi ise Togg, resmî hesaplarından bir açıklama yaparak şubat ayına özel finansman desteğini duyurdu. Şirketin bu ay düzenlediği kampanya ile vatandaşlar, 12 ay ve %0 faiz fırsatlarıyla yüksek kredilere ulaşma imkânı yakalayacak.

Togg’un şubat finsanman destekleri şu şekilde

Togg’un açıklamalarına göre kullanıcılara T10F fastback tipindeki model kapsamında 750 bin TL kredi şubat ayında sunulacak. 750 bin TL’lik kredide 12 ay %0 faiz imkânı bulunacak. Bu özel finasnamn desteğinde vatandaşların aylık 62.500 TL ödemesi gerekecek. T10F’in fiyatı 1 milyon 816 bin TL’den başlıyor.

Kampanyalar arasında T10X SUV modeli özelinde de fırsatlar kullanıcılara sunuluyor. Şirketin açıklamalarına göre T10X’te 500 bin TL kredi imkânı olacak. %0 faiz ve 12 ay vadeye sahip bu kampanyada aylık 41 bin 667 TL ödeme yapılacak. T10X’in 1 milyon 870 bin TL’den başlayan fiyatlara satıldığını belirtelim.

Togg

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim