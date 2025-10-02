Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

ODMD, Eylül 2025 dönemine ilişkin güncel verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış oldu. Tesla hem aylık hem de yıllık bazda zirvede yer alıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz saatlerde Eylül 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca yıl boyunca gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları belli oldu. Ayrıca en popüler elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış durumda.

Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Marka-Model Eylül 2025 Tesla Model Y 1.664 Togg T10F 1.194 Togg T10X 1.061 Kia EV3 880 BYD ATTO3 713 Citroen e-C3 689 Volvo EX30 591 MINI Countryman 589 BYD Dolphin 581 Citroen e-C3 Aircross 306

Yukarıdaki tablo, elektrikli otomobil pazarında zirvenin Tesla'ya ait olduğunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Togg T10F de dikkat çeken bir çıkış yapmış durumda. Tesla ve Togg'a ait otomobilleri, dünyada yılın elektrikli otomobili seçilen EV3 takip ediyor.

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 132.346 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,82'sine denk geliyor.

Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle: