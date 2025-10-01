Ekim 2025: Türkiye'deki En Pahalı Telefonlar

Telefon fiyatları yüksek kur ve vergiler nedeniyle iyice karşılanamayacak seviyelerde. Peki Ekim 2025 itibarıyla en pahalı telefonlar neler?

Sürekli değişen döviz kurları, yüksek oranda vergiler, amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonların fiyatlarının uçmasına neden oldu. Maalesef üst düzey bir telefon almak için on binlerce TL harcamanız gerekiyor. Peki Ekim 2025 itibarıyla ülkemizdeki en pahalı telefonlar neler?

Bu içeriğimizde şu anda Türkiye'deki en pahalı telefon modellerini inceleyeceğiz. Bu telefonların bazılarının fiyatları birçok kişinin birkaç aylık maaşından bile fazla. Gelin lafı çok uzatmadan fiyatlara ve cihazların özelliklerine bakalım.

Türkiye'deki en pahalı telefonlar:

iPhone 17 Pro Max (2 TB) - 168.999 TL iPhone 17 Pro (1 TB) - 131.999 TL iPhone Air (1 TB) - 121.999 TL OPPO Find N5 (512 GB) - 119.999 TL Huawei Mate X6 (512 GB) - 119.999 TL Samsung Galaxy Z Fold7 (1 TB) - 117.999 TL Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) - 101.499 TL Huawei Pura 80 Ultra (512 GB) - 98.999 TL Xiaomi 15 Ultra (1 TB) - 89.999 TL iPhone 17 (512 GB) - 89.999 TL

Tablodan da görebileceğiniz üzere Apple'ın 19 Eylül'de resmen satışa sunduğu iPhone 17 Pro Max modeli 168.999 TL ile zirvede yer alıyor. İlk üçte yeni iPhone'ların yer aldığını görebiliyoruz. Bunlar dışında Samsung'dan Huawei'ye, Xiaomi'den OPPO'ya kadar birçok farklı markadan ürünler de var.

iPhone 17 Pro Max

Özellik Detay Ekran 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1320 x 2868 piksel (~460 ppi) İşlemci Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe Ön Kamera 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D Arka Kamera Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF Batarya Li-Ion 4832-5088 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj İşletim Sistemi iOS 26 Boyutlar 163.4 x 78 x 8.8 mm Ağırlık 233 g

iPhone 17 Pro

Özellik Detay Ekran 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) İşlemci Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe Ön Kamera 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D Arka Kamera Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF Batarya Li-Ion 3988-4252 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj İşletim Sistemi iOS 26 Boyutlar 150 x 71.9 x 8.8 mm Ağırlık 206 g

iPhone 17 Air

Özellik Detay Ekran 6.5 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1260 x 2736 piksel (~460 ppi) İşlemci Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe Ön Kamera 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D Arka Kamera 48 MP, f/1.6, wide, OIS, dual pixel PDAF Batarya Li-Ion 3149 mAh, 20W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj İşletim Sistemi iOS 26 Boyutlar 156.2 x 74.7 x 5.6 mm Ağırlık 165 g

OPPO Find N5

Özellik Detay Ekran 8,12 inç iç ekran (2248 x 2480) - 6,5 inç kapak ekranı (1140 x 2616) - AMOLED - 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP (f/1.9) - 50 MP (f/2.7) - 8 MP (f/2.2) Ön kamera 8 MP (f/2.4) - Selfie kamerası - 8 MP (f/2.4) - Kapak kamerası Batarya 5.600 mAh - 80W kablolu - 50W kablosuz İşletim sistemi Android 16 Boyutlar 160.9 x 145.6 x 4.2 mm Renkler Siyah, Beyaz

Huawei Mate X6

Özellik Detay Ekran Katlı hâlde: 6,45 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 2.240 - Açık hâlde: 7,93 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 1.080 İşlemci Kirin 9020 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50MP ana sensör 40MP ultra geniş sensör 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör Ön Kamera Her iki formda da birer 8MP kamera Pil 5.110 mAh, 66W hızlı şarj İşletim Sistemi HarmonyOS Next Boyutlar ve Ağırlık Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm - Kapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm

Samsung Galaxy Z Fold7

Özellik Detay Ekran 8,2 inç iç ekran (2184 x 1968) - 6,5 inç kapak ekranı (2520 x 1080) - AMOLED - 120 Hz - 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP (f/1.8) - 12 MP (f/2.2) - 10 MP (f/2.4) Ön kamera 10 MP (f/2.2) - Selfie kamerası - 10 MP (f/2.2) - Kapak kamerası Batarya 4.400 mAh - 25W kablolu - 15W kablosuz İşletim sistemi One UI 8 (Android 16) Boyutlar 158.4 - 143.1 - 4.5 mm Renkler Mint yeşili - Gümüş - Gece siyahı - Gölge mavisi

Samsung Galaxy S25 Ultra

Özellik Detay Ekran 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi İşlemci Snapdragon 8 Elite, 2 adet 4.32GHz CPU, 6 adet 3.53GHz CPU, Adreno 830 GPU RAM 12GB Depolama 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Arka Kamera 200 MP, f/1.7, 1/1.3", 50 MP f/2.0 ultra geniş açı, 50 MP f/3.4 5x optik periskop, 10 MP f/2.4 3x optik telefoto Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm Batarya 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15, OneUI 7 Boyut 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g

Huawei Pura 80 Ultra

Özellik Detay Ekran 6,8 inç, 120 Hz, 2848 × 1276 piksel, LTPO OLED, 3000 nit İşlemci Kirin 9020 RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.4) + 12,5 MP (f/3.6) + 40 MP (f/2.2) Ön Kamera 13 MP, f/2.0 Batarya 5170 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj İşletim Sistemi EMUI 15.0 Renkler Altın, Siyah Boyut 163 x 76.1 x 8.3 mm, 233.5 g

Xiaomi 15 Ultra

Özellik Detay Ekran 6,73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP (f/1.63) + 200 MP (f/2.24) + 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2.0) Batarya 5410 mAh İşletim sistemi HyperOS 2 Boyutlar 161,3 x 75,3 x 9,35 mm Ağırlık 226 gram Renk Beyaz, siyah, gümüş krom

iPhone 17