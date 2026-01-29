WhatsApp'a Gelecek Ücretli Aboneliğin Detayları Ortaya Çıktı: Hangi Özellikleri İçerecek?

Meta'nın yakın zamanda duyurduğu, WhatsApp'a gelecek ücretli abonelik sisteminde nasıl özellikler göreceğimiz belli oldu.

Dünyanın en büyük çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikleri kullanıcılarına getiriyordu. Şimdi ise uygulamanın Android sürümünün son betasında yakında gelecek büyük bir yenilik fark edildi. WABetaInfo tarafından fark edilen detaylara göre yakında WhatsApp’ta özel abonelikler görmeye başlayacağız.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp’a aylık ücretlere sahi yeni abonelik paketleri getireceği duyurulmuştu. Şimdi WhatsApp betasında çıkan bilgiler de bu haberi resmen doğruladı ve detaylandırdı.

Bazı premium özelliklere erişmek için abonelik gerekecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere abonlik için bekleme listesine alınmayı sağlayan bir bölüm uygulamanın beta sürümüne eklenmiş. Gelen bilgilere göre abonelik paketleri, kullanıcıların yeni premium özelliklere erişmesini sağlayan tamamen reklamsız bir sistem olarak gelecek. Temel özellikler ise bedava kalmaya devam edecek.

Bu özelliklerin neler olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak paylaşılan ekran görüntüleri bir fikir edinmemizi sağlıyor. Buna göre özel stickerlar, uygulama temaları, 3’ten fazla sohbet sabitleme gibi özellikler abonelikle sunulacak. Ayrıca sohbetlere özel zil seslerini de içereceği ve böylece daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacağı belirtilmiş.

WhatsApp’ın abonelik sistemiyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Sistem, şu anda geliştirilme aşamasında. Meta’nın ücretli aboneliği ne zaman WhatsApp’a ekleyeceğini bilmiyoruz.