Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor ve vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyorlar. Hâl böyle olunca pek çok kişi, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatlarını merak ediyor.
Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Ağustos 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|Citroen e-C3
|1.375.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|1.588.000 TL
|Hyundai INSTER
|1.612.000 TL
|Opel Frontera
|1.634.000 TL
|BYD DOLPHIN
|1.699.000 TL
|Renault R5 E-Tech
|1.752.000 TL
|Opel Corsa-e
|1.849.000 TL
|Togg T10X
|1.862.000 TL
|Togg T10F
|1.878.000 TL
|Peugeot e-208
|1.922.000 TL
Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Plus, Otomatik
|1.375.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.434.000 TL
Citroen e-C3 Aircross SUV fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.588.000 TL
Hyundai INSTER fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.612.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Cross Advance, Otomatik
|1.662.000 TL
Opel Frontera fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.634.000 TL
BYD DOLPHIN fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.699.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.829.000 TL
Renault R-5 E-Tech fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|EV40 120 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.752.000 TL
|EV52 150 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.910.000 TL
Opel Corsa fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.849.000 TL
Togg T10X fiyatları - Ekim 2025
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (314 km)
|1.862.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.172.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.363.000 TL
Togg T10F fiyatları - Ekim 2025
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (350 km)
|1.878.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.188.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.363.000 TL
Peugeot e-208 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.922.000 TL