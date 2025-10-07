Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller

Türkiye'de elektrikli otomobiller büyük ilgi görüyor. Bu otomobillerin çevreci olmasına ek olarak Togg gibi yerli bir markanın elektrikli otomobil üretmesi, satışları uçurmuş durumda. Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri?

Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor ve vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyorlar. Hâl böyle olunca pek çok kişi, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatlarını merak ediyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Ağustos 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.588.000 TL
Hyundai INSTER 1.612.000 TL
Opel Frontera 1.634.000 TL
BYD DOLPHIN 1.699.000 TL
Renault R5 E-Tech 1.752.000 TL
Opel Corsa-e 1.849.000 TL
Togg T10X 1.862.000 TL
Togg T10F 1.878.000 TL
Peugeot e-208 1.922.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Citroen e-C3 Aircross SUV fiyatları - Ekim 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.588.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Ekim 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.612.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.662.000 TL

Opel Frontera fiyatları - Ekim 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.634.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatları - Ekim 2025

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.699.000 TL
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.829.000 TL

Renault R-5 E-Tech fiyatları - Ekim 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.752.000 TL
EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Ekim 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Togg T10X fiyatları - Ekim 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL

Togg T10F fiyatları - Ekim 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.878.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.188.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.363.000 TL

Peugeot e-208 fiyatları - Ekim 2025

Eylül 2025 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: Fiyatlar Değişmedi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.922.000 TL
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim