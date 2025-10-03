Ekim 2025 Volvo Fiyat Listesi: Fiyatlar Uçup Gitti...

Türkiye'de oldukça sevilen otomobil markalarından Volvo, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Premium markanın fiyatları alıp başını gitmiş durumda.
Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Ekim 2025 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların Volvo'nun resmî internet sitesinden alındığını ve her ay düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Volvo araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|EX30
|2.227.360 TL
|EX40
|3.809.031 TL
|EC40
|3.895.614 TL
|V60
|4.925.500 TL
|XC60
|6.507.862 TL
|Yeni XC90
|10.128.011 TL
EX30 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range, Ultra
|2.227.360 TL
|315 kW (428 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|3.265.677 TL
2025 model Volvo EX30, markanın en küçük tam elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor ve şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de satışa sunulan Single Motor Extended Range versiyonu 204 beygir güç ve 476 km’ye kadar menzil sunarken, çift motorlu Twin Motor Performance seçeneği 428 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,6 saniyede tamamlıyor. 69 kWh batarya kapasitesi, modern Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dikey ekran, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan EX30, ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sürdürülebilir iç tasarımıyla da çevreci yaklaşımı destekliyor.
EC40 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik
|3.895.614 TL
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik
|4.035.114 TL
|300 kW (408 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|4.723.505 TL
2025 model Volvo EC40, Volvo’nun coupe-SUV tarzında tasarlanmış kompakt tam elektrikli aracıdır; 2024’te Volvo’nun “Recharge” isimlendirme stratejisi değişikliğiyle C40 Recharge’ın yerini almıştır. Bu model, çift motorlu versiyonunda yaklaşık 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunarken, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 420 km menzile ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4,7 saniye civarında gerçekleşiyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve modern güvenlik teknolojileri yer alırken, arka kısmındaki alçalan tavan çizgisi arka yolcu baş mesafesinde ve yükleme hacminde küçük fedakârlıklar yaptırabiliyor.
EX40 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik
|3.809.031 TL
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik
|3.948.531 TL
|300 kW (408 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|4.625.750 TL
2025 model Volvo EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’larının “EX” adlı serisine dâhil edilmiş kompakt segment aracıdır ve XC40 Recharge’ın yerine geçer niteliktedir. Tek motorlu versiyonu 248 beygir güce sahipken, çift motorlu versiyonda tüm tekerlek sürüşü (AWD) ve 402 beygir güce kadar çıkabilir. Şarj performansında 10-80 % için yaklaşık 26–28 dakika gibi süreler ifade ediliyor. Menzili, kullanılan batarya ve sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum yaklaşık 418 km’ye kadar ulaşabiliyor. İç mekânda ise çok yönlü bagaj hacmi, modern bilgi-eğlence sistemi ve konfor donanımları dikkat çekiyor.
V60 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 197 HP, Hibrit (Benzin)
|B4 FWD Plus Dark, Otomatik
|4.925.500 TL
2025 model Volvo V60, dinamik ve işlevsel bir **station wagon **olarak dikkat çekiyor; plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geliyor ve özellikle T8 Polestar Engineered versiyonuyla 455 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Hem şehir hem uzun yol kullanımında güçlü performans ve verimlilik sunan V60, aynı zamanda Volvo’nun sağlam güvenlik teknolojileri, modern iç tasarımı ve çevreci yaklaşımla harmanlanmış lüks detaylarıyla öne çıkıyor.
XC60 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|6.507.862 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|6.507.862 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|6.788.122 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|6.788.122 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Black Edition, Otomatik
|6.916.102 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|7.142.902 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|7.142.902 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|7.423.162 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|7.423.162 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Black Edition, Otomatik
|7.551.142 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Black Edition, Otomatik
|7.876.762 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Polestar Engineered, Otomatik
|8.366.002 TL
2025 model Volvo XC60 hem lüks hem pratik SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek; 48 V mild-hibrit destekli 2.0 litre turbo benzinli motorla sunulan model, yaklaşık 250 beygir güce kadar çıkabiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan XC60, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniye gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Ayrıca 2025 model yılında yapılan makyaj ile ön ızgara deseni güncellenmiş, arka LED lambalarda duman efekti eklenmiş ve bilgi-eğlence sistemi 11,2 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiştir. Bu özelliklerle XC60, performans, teknoloji ve konforu dengeli biçimde sunan bir SUV modeli olmaya devam ediyor.
Yeni XC90 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|10.128.011 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|10.128.011 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|10.465.587 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|10.465.587 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|10.763.051 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|10.763.051 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|11.101.113 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|11.101.113 TL
2025 model Volvo XC90, lüks segmentte öne çıkan büyük SUV’lardan biridir. Standart versiyonları** 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla **gelir ve ve daha güçlü T8 plug-in hybrid versiyonunda toplamda yaklaşık 455 beygir güç üretebilir. Aracın şasesi sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olup dört çeker (AWD) sistemiyle donatılmıştır. İç mekânda kaliteli malzemeler, ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, çok sayıda sürücü yardım sistemi ve geniş kabin alanı sunulurken; 7 kişiye kadar oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor.