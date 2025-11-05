Ekim Ayında Amazon'dan Alıp Beğendiğimiz Ürünler!

Ekim ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde başarılı bulduğumuz ürünler var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Baseus Type-C Hub

Yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz ufak bir type-c hub'a ihtiyacınız varsa type-c, type-a ve HDMI girişleri bulunan bu modele buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Ugreen Micro HDMI to HDMI Dönüştürücü Adaptör

Micro HDMI - HDMI dönüştürücü ihtiyacınız varsa Ugreen'in bu ürününü değerlendirebilirsiniz. Şu an kasım indirimleri kapsamında indirimde ve normal fiyatı da oldukça iyi. Ürün burada!

Baseus Ingenuity USB 3.1 - Type-c Dönüştürücü

Yine cihazlar ve kablolar arasında kaybolanların işini görecek bir dönüştürücü var listemizde. İhtiyacınız olan bir ürünse buradan ulaşabilirsiniz!

Baseus Ingenuity Type-C to USB 3.1 Dönüştürücü

Aynısının type-c'den USB 3.1'ine ihtiyacım var diyenler için onu da listemize ekledik! Buradan ulaşabilirsiniz.

Baseus High Definition Serisi Type-C to DP 8K Adaptör Kablo

Yüksek görüntü kalitesini koruyarak 8K 60 Hz aktarım sağlayan bu type-c - dp kablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Xbox 360 Controller

Ofisteki türlü ürün testlerimizde kullanmak üzere aldığımız ikonik Xbox 360 kolundan siz de satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.