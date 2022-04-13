'Ekmekte İndirim Kuponu' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gaziantep'te belediye, dar gelirli aileler için 'ekmekte indirim kuponu' hazırladı. Dağıtımına başlanan kupon sosyal medyada büyük ses getirdi ve tartışma yarattı.

Gittikçe pahalılaşan hayat, birçok insanı teknoloji ve eğlence bir kenara, temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımı bile oldukça zorluyor. Halihazırda henüz dizginlenememiş olan enflasyon ve dolar kuru vatandaşın belini bükerken, en basit şeyde bile katbekat fiyat artışları görülüyor. Durum böylesine ciddiyken bu sabah sosyal medyaya düşen görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için 'Ekmekte İndirim Kuponu' dağıttı.

Dağıtılan kuponlar 5 ekmeğe kadar geçerli olurken, ekmek başı 1 TL indirim sağlayacak. Adet fiyatı 2.5 TL olan ekmek, kupon sahibine 1.5 TL'den verilecek, aradaki fark ise belediye bütçesinden karşılanacak. Ancak bu konu birçok Gaziantepliden önce tüm Türkiye tarafından duyuldu. Sosyal medyada konuya ilişkin tepkiler boy gösterdi.

Ekmekte indirim kuponu sosyal medyada tepki çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında dar gelirli vatandaş için kupon karşılığında ekmekte indirim yapılacak. Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımlar yapılırken, gerek muhalefet cephesi gerekse kullanıcılar, kuponu eski ekmek karnelerine benzetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bunun bir karne olduğu iddialarını reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini söyledi.

Fatma Şahin, yaptığı açıklamada "Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pide ve somunu da kampanyaya dahil etti

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ekmeğin ardından Somuncular Odası ve Pideciler Odası ile de anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre pide ve somun ekmek indirim kuponu olanlara fiş başı 5 adet olmak şartıyla ürünler 1.5 TL'den satılacak.

Sosyal medyada bolca eleştirildi