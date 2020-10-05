Ekşi Sözlük'ün de bünyesinde bulunduğu Ekşi'nin CEO'su Başak Purut, geçtiğimiz günlerde evlendiği eşini sözlükte yazar yaptı. Normal şartlarda aylarca, hatta yıllarca bekleyen sözlük kullanıcıları duruma tepki gösterince platformda kriz yaşandı.

Türkiye'nin en köklü internet şirketlerinden birisi haline gelen Ekşi, ülkemizde gündemin sosyal medyadan önce tartışmaya açıldığı tek platform. Yüzlerce bin kullanıcısı bulunan Ekşi Sözlük'te ise içerik üretmek (sözlük tabiri ile başlık açmak) için yazarlık yetkisine ihtiyaç duyulur.

Sıradan bir kullanıcı, Ekşi Sözlük'te yazar olmak için aylar, yıllar boyunca hesabını aktif tutup sıra beklemek durumundadır. Aksi takdirde aktif olmayan hesap dondurulabilir. Bu süre zarfında Çaylak olarak adlandırılan kullanıcılar, açılmış başlıklara Entry girerek etkileşim yaratır. Ancak sözlüğün bu organik yapısı ve değişmez kuralı, yakın zamanda bizzat CEO Başak Purut tarafından kırıldı.

CEO'nun eşi Ekşi'de yazar oldu:

Sözlüğün asıl sahibi olan Sedat Kaptanoğlu'ndan CEO koltuğunu devralan Başak Purut, geçtiğimiz günlerde Gazeteci Alexandra Arzat ile hayatını birleştirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in asistanlarından olan Alexandra Arzat, evliliğin ardından sözlükte sıra beklemeden yazar yapıldı.

Aslında bakacak olursanız Ekşi Sözlük bünyesinde yayın yapan YouTube kanalı Pena, düzenli olarak aldığı ünlü konuklara doğrudan kendi isimleri ile sembolik birer yazarlık veriyordu. Ancak CEO'nun yetkisini kullanarak eşini yazar yapması, aşılmış düzenin ve sözlük kurallarının dışına çıkan bir davranış olduğu için eleştirilerin odak noktası oldu.

Ekşi Sözlük'te CEO'ya tepkiler çığ gibi büyüyor:

Sözlüğün mevcut kullanıcıları ve yazarlar, 5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu ve kanzuk'un eşini torpille yazar yapması başlıkları altında yaşananları aktarıyorlar. Sözlük yazarlarının ifadelerine göre konu hakkında eleştiride bulunan bazı hesapların yazarlık yetkisi Çaylak seviyesine çekilmiş, bazılarının hesapları silinmiş durumda. Söz konusu eleştirilerilerin ise sözlükten kaldırıldığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Alexandra Arzat'ın tepkilerin ardından hesabını gizlediği görüldü. CEO Başak Purut ise henüz yaşananlara ilişkin bir açıklama yapmadı.