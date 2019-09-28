Breaking Bad Filmi Hakkında Bildiğimiz Tüm Detaylar

Merakla beklediğimiz Netflix'in yaptığı El Camino: A Breaking Bad Movie filmi 11 Ekim'de izleyicileriyle buluşacak. Biz de fragmanlarıyla büyük beklenti uyandıran film hakkında elimizde olan tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

11 Ekim 2019, Breaking Bad hayranları için önemli bir tarih çünkü Netflix’in yeni filmi El Camino: A Breaking Bad Movie o gün çıkıyor. Sayısız ödül kazanmış Breaking Bad’in bitişinin üzerinden yıllar geçse de dizi hâlâ hayranları tarafından çokça seviliyor. Dizinin özellikle finaliyle izleyiciler üzerinde bıraktığı etki oldukça büyük.

El Camino: A Breaking Bad Movie’yi beklerken içimizi korku da kaplamıyor değil. Muhteşem bir hikayeye sahip bir dizinin hikayesinin tekrar gün yüzüne çıkarılıyor olması akıllarda sorular uyandırıyor. Ya bu film Breaking Bad gibi muhteşem olmazsa? Umuyoruz ki bu sorular en kısa sürede aklımızdan uçurulur. Film hakkında çıkan ufak detaylara da bakacak olursak kafamıza takılan sorular bir nebze azalıyor. İşte o detaylar:

Jesse’nin kaçtığı araba:

El Camino filminin fragmanlarında Jesse’nin White Supremacist çetesinden kaçarken kullandığı arabayı görüyoruz. Yani filmde muhtemelen bu kaçışta görmediğimiz yerleri de görebiliriz. Jesse’nin kullandığı 1978 model Chevrolet El Camino, çete lideri Uncle Jack’in yeğeni Todd’a aitti.

Oyuncular:

Breaking Bad’de gösterdiği performans ile Emmy ödülü kazanan Aaron Paul, Jesse Pinkman rolüyle yeniden karşımızda. Breaking Bad’i dünyamıza kazandıran Vince Gilligan ise filmin yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenmiş. Jesse’nin hikayesine bakacağımız film hakkındaki kötü düşüncelerimiz Vince Gilligan ismini görünce aklımızdan uçup gidiyor.

Dizinin devamı gibi:

Filmin fragmanında Jesse’nin yıkandığını görüyoruz. Tabii bu normal bir şey, ancak sırtındaki yaralar dikkatinizi çekti mi? Bu yaralar, Uncle Jack’in Jesse’de bıraktığı yaralar. Bunun dışında Jesse’nin olaylardan psikolojik olarak etkilendiğini söylemek hiç de yanlış olmaz.

Badger ve Skinny Pete geri dönüyor:

Breaking Bad’de daha önce gördüğümüz Badger ve Skinny Pete karakterleri fragmanda da gözüküyorlar. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Jesse’nin kaçış sonrası ilk durağı Skinny Pete oluyor. Daha sonra Badger’ı da görüyoruz. İki karakter de Jesse’nin arkadaşı ve onun iyiliğini düşünüyor. Ayrıca fragmanlardan birinde Pete’in sorgu odasında olduğunu hatırlayın, Jesse’nin yerini öğrenmeye çalışan memurlara hiçbir bilgi vermiyordu.

Sevilen katil tekrar gözüküyor:

Mike Ehrmantraut, hepimizde bir nebze hayranlık yaratan karakter. Karakteri canlandıran Jonathan Banks bu seneki Emmy ödülleri sırasında Breaking Bad’in filminde yeniden gözükeceğini söylemişti. (Spoiler istemiyorsanız bu cümleyi geçin!) Hatırlayacak olursanız karakter 5. sezonda ölmüştü. Bu yüzden Mike’ı yalnızca filmde yaşanacak flashbacklerde görebileceğiz.

Tanıdık yüzler filmde rol alıyor:

Daha önce The Hollywood Reporter’a konuşan Gilligan, Breaking Bad’de gördüğümüz en az 10 karakterin yeni filmde yer alacağını söylemişti. Biz şu anda dört karakterin filmde olacağını biliyoruz. Peki diğer karakterler kimler olacak? Jesse’nin ailesi yer alacak mı? En can alıcısı: Walter White? Bunları görmek için 11 Ekim’e kadar sabretmemiz gerekecek.

Elimizde olan detaylar çok fazla olmasa da bizi film için heyecanlandırmaya yetiyor. Jesse’nin hikayesini görecek ve karakterinin daha da derinlerine inecek olma düşüncesi bir an önce 11 Ekim’de olma isteğini doğuruyor. Neyse ki bu tarih o kadar da uzak değil.