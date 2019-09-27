Bilindiği gibi Marvel süper kahramanı Örümcek Adam’ın film hakları Sony’nin elinde ve Disney ile Sony bu yaz aylarında karakterin geleceğiyle ilgili yeniden masaya oturmuştu. İki şirket, gelir paylaşımı konusunda anlaşamamış ve Örümcek Adam’ın MCU’da artık olmayacağı açıklanmıştı ancak yeni bir anlaşma, Örümcek Adam'ı Marvel filmlerine geri döndürüyor.

Sony Pictures ve Marvel Studios, birlikte üçüncü bir Örümcek Adam filmi yapacak. Sony ve Disney, Örümcek Adam üzerinden yeni bir anlaşma yaptı ve bu sayede Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönebilecek.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige, “Örümceğin macerasının MCU’da devam edecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Ben ve Marvel Studios’taki herkes, bunun üzerinde çalışacağımız için heyecanlıyız. Örümcek Adam​, hikâyesi dünyadaki tüm yaştan seyircilere geçen güçlü bir ikon ve kahraman” dedi.

Örümcek, MCU'ya geri dönüyor:

İki stüdyo, bu yaz aylarında şirketlerin yeni finansal koşullarda anlaşamaması sebebiyle Örümcek Adam'ın Marvel Sinematik Evreni’nden çıkacağını duyurmuştu. Disney, yeni anlaşmada Örümcek Adam filmlerinden toplanacak gelirlerin yarı yarıya bölüşülmesini istemişti. Anlaşmanın gerçekleşmemesi ve Örümcek Adam'ın MCU’dan ayrılması, Kevin Feige’nin bir daha Örümcek’i yönetemeyeceği anlamına geliyordu.

Tom Holland’ın can verdiği süper kahraman, Venom gibi diğer karakterlerle birlikte Sony’nin yeni Örümcek Adam evreninde hayatını sürdürecekti. Anlaşma olmaması, Holland’ın Örümcek Adam’ının artık Marvel Studios filmlerinde de görünemeyeceği anlamına geliyordu ki bu, aynı zamanda stüdyo için de önemli bir kayıptı. Variety’nin haberine göre Sony, mevcut hükümlerle anlaşmayı sürdürmeye devam ediyor.

Yeni Örümcek Adam filmi, 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek. Peki siz yeni anlaşma konusunda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.