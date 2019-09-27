Sanal gerçeklik ve CGI teknolojisi, giderek güçleniyor ve hakimiyetini artırıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi de efsane mertebesine ulaşmış Aslan Kral’ın 2019 uyarlaması oldu. 2019 Lion King çekimlerinde sanal gerçeklikten her aşamada yararlanıldı.

Disney, bu yaz son teknoloji CGI tekniğini kullanarak bir animasyon film klasiği olan The Lion King’i yeniden çekti ancak film yapılmadan önce bir sanal gerçeklik oyunu yapılmıştı. 2019 Lion King, dijitalde 11 Ekim’de, 4K ve Blu-ray olarak ise 22 Ekim’de kullanıcılara sunulacak. İçerisinde filmin yapımına dair kısa bir film de bulunacak. Kamera arkası sahnelerinde yönetmen Jon Favreau ve ekibinin, sanal gerçekliği nasıl planladığını ve yeniden çekimi nasıl gerçekleştirdiğini izleyebilirsiniz.

Film ekibi, etrafta dolaşmak ve kayda almak için tıpkı "live-action" filmlerde olduğu gibi gerçek kamera ekipmanlarını kullanmak istedi. Bunun için de bir "oyun" geliştirildi.

Filmde insan olmaması, sanal gerçeklik ortamını mümkün kıldı:

Önceki Disney uyarlaması olan The Jungle Book için ekip, tam olarak gelişmemiş bir set oluşturdu böylece kamera ekibi, filmin yıldızı Mowgli’yi kayda alabildi ve dijital arka planların eklenmesi için mavi ekran kullanıldı. The Lion King’de ise hiç insan yoktu dolayısıyla en basit fiziksel setlere de ihtiyaç duyulmadı. Bunun yerine “The Volume” adı verilen bir odada çalışıldı. Oradakiler, VR başlıkları taktıklarında ya da ekranlara baktıklarında bir animasyon dünyadaymış gibi hissediyorlardı.

Filmler, giderek daha fazla şekilde bilgisayarla oluşturulmuş setlere sırtını dayadıkça VR da film yapımcılarına dijital ortamlara gerçek setlermiş gibi davranma yolu sunuyor. Örneğin Steven Spielberg, Ready Player One filmini yaparken sanal ortamda dolaşmak ve ilginç kamera açılarına bakmak için bir VR kaskı giymişti.