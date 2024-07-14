Yeni bir iklim modeline göre, sıcaklıkların artış gösterdiği El Nino dönemlerinde gittikçe artan sıcaklıklara maruz kalacağız.

Pasifik Okyanusu üzerindeki rüzgârlara ve akıntılara göre iki farklı iklim fenomeninden birini görüyoruz: La Nina ve El Nino. El Nino genel olarak havaların daha sıcak olduğu bir dönemin kapısını açıyor. Öyle ki zaman zaman Afrika'da kuraklığı, Kanada gibi ülkelerde bile etkili olan sıcak hava dalgalarını ve yangınlar gibi diğer çevre felaketlerini tetikleyebiliyor.

Yeni araştırmada El Nino ile birlikte sıcaklıkların arttığı ve kuraklık, doğal afet gibi vakalarla daha sık karşılaşıldığı belirtilirken, bu süreçte okyanus tabanında saklı durumda olan ısının atmosfere ulaştığı da belirtildi. Kritik eşiklerin geçilmesi durumunda ise bundan sonra El Nino döngüleri daha da zorlu olacak.

Geri dönüş imkânsız olabilir

Araştırmadaki en korkutucu kısım ise bu değil: Sıcaklıkların daha da artması durumunda gezegenimiz geri dönülemeyecek noktaya gelebilir. Küresel ısınma 0 noktasında geri döndürülse bile gezegenin o noktadan sonra normale dönmesi 200 yıllık bir zaman alacak.

Modelin ortaya koyduğu korkunç sonuçları bir yana bıraksak bile küresel olarak iklim değişikliğinin etkileri yaşamlarımızı etkilemeye başlamış durumda. Öte yandan bu çalışma en azından sadece tek bir modeli karşımıza koyuyor, yani durum daha farklı da olabilir. Yine de iklim değişiminin şakaya alınacak hiçbir yanı bulunmuyor.

Araştırma Geophysical Research Letters'ta yayımlandı.