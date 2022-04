Bundan uzun yıllar önce Dark Souls adlı bir oyun piyasaya çıktı. İlk oyunu çok ses getiren bir oyun olmasa da 2. oyundan itibaren birçok oyuncu Souls serisini kucakladı ve benimsedi. 3. oyundan itibaren seri oldukça ses getirir bir hale geldi ve oyun dünyasına yeni bir oyun türü olan Souls-like türünü hediye etmiş bulundu. Bu yazımızda ise bu oyun türünün en güncel örneği olan Elden Ring duyunca şaşıracağınız 9 bilgiden bahsedeceğiz.

Dark Souls’un sektörel etkisi oldukça büyük oldu. Öyle ki Indie firmasından AAA oyun yapın büyük firmalara kadar herkes bu akımdan bir şekilde etkilendi veya akımın bir parçası olup ondan yararlanmak istedi. Bir dönemler önümüz, arkamız, sağımız, solumuz kısacası her yerimiz Souls-like oyun türünü bir şekilde yedirmeye çalışan oyunlar ile doldu taştı. Sadece bu durum bile Dark Souls serisinin oyun sektöründe ne kadar büyük çaplı bir etki bıraktığını kanıtlar nitelikte.

From Software Dark Souls’dan sonra Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice gibi souls-like’ı farklı türlerde kullanan oyunlara imza atsa da, şu zamana kadar piyasaya düşen en büyük bomba yüksek ihtimalle 25 Şubat 2022 tarihinde piyasalarda kendine yer edinen Elden Ring oldu. Elden Ring dışarıdan bakıldığında şu zamana kadar çıkan souls-like oyunlara benziyor gibi gözükse de içerisine girdiğinizde kendince birçok farklılığa sahip. Bizde bu sebepten bu yazımızda Elden Ring hakkındaki ilginç bilgilerden bahsetmeye karar verdik.

Elden Ring hakkında ilginç bilgiler:

Oyunun tutorial’ı (öğretici bölümü) gizli

Sadece bu bilgi bile Elden Ring’in direkt olarak en değişik bölüm tasarımı ödülü almasına yetecektir. Fakat bu bir gerçek. Oyun başlangıcında mantık çerçevesi içerisinde ilerlemeniz gereken yere giderseniz, oyunun öğretici bölümünü direkt olarak es geçmiş oluyorsunuz. Eğer ki oyunun sunduğu dövüş mekaniklerinin, gizliliğin ve hemen hemen her şeyin temelini öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken şey garip bir şekilde uçurumdan aşağıya atlamak olacaktır. The Lands Between’e giriş yapmadan önce kara deliğin altında ne olduğunu öğrendiğinizden emin olun. From Software gerçekten şaşırtıcı bir firma.

Eski oyunlardan alıntılar

Souls serisinin hayranları eski oyunlara yapılan göndermelerden bir hayli keyif almakta. Yapılan bu spesifik göndermeler Sekiro: Shadows Die Twice dışında tüm soul oyunlarında yer aldı. Bunlardan ilki Patches. Patches: önceki souls oyunlarında sevilen ve Elden Ring’de yeniden karşımıza çıkan bir karakter. İsteğe bağlı yapılan bir savaş ile Patches’ı yenip hayatını bağışlarsanız, bunun ödülü olarak Patches’ın sattığı mallara erişim sağlayabilirsiniz. Yani dostumuz bir NPC olarak yerini alıyor. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda Patches ile bağlantılı ekstra bir hikaye de açılıyor. Moonlight Greatsword bahsettiğimiz üzere Sekiro dışındaki tüm souls oyunlarında yer alan bir silah. Elden Ring’de de Dark Moon Greatsword olarak dahil edilmesi geliştirici firma From Software’den hayranlara güzel bir jest olmuş.

Berserk mangasından esinlenen kılıç

Elden Ring, günümüzde hakkı rahmetine kavuşmuş Kentaro Miura’nın Berserk mangasındaki ana karakteri Guts’ın kılıcını barındırıyor. Elden Ring’in tasarımcısı ve yönetmeni Hideta Miyazaki Berserk mangasını oldukça seven biri ve bunu kesinlikle gizlemiyor. Önceki souls oyunlarında Berserk’den esintiler taşıyor ve Hideta Miyazaki’ aynı ilhamı Elden Ring içinde kullanmış gibi gözüküyor. Dragonslayer Sword olarak adı geçen bu kılıç ana karakter Guts’ın kılıcına oldukça benzer durumda. Kılıcın lokasyonunda etrafın küçük kılıçlarla dolu bir mezarlık gibi görünmesi de işleri biraz duygusallaştırıyor.

George R.R. Martin (Game of Thrones kitabının yazarı) Elden Ring'e dahil oldu

Dizilerle az çok içli dışlı olan herkes Game of Thrones’un adını bir şekilde duymuştur. George R.R. Martin ise Game of Thrones gibi bir dizinin var olmasını sağlayan kitapların yazarı. George R.R. Martin diziden önce ünlü olmasına karşın, dizi bu ünün iyice artmasını sağlamıştı. Yönetmen Hidetaka Miyazaki ise birçok insan gibi Martin’in çalışmalarının bir hayranıydı. Bu durumda, yönetmenimizin Martin’e gidip yardım istemesine sebep oldu. Hidetaka Miyazaki Elden Ring’in dünyasının ve hikayesinin gelişimi için Martin ile birlikte ortak bir çaba içerisine girdi ve sonuçtan kendileri de dahil olmak üzere birçok kişi memnun kalmış gibi görünüyor.

Hava koşullarından yararlanmak

Hava durumunun sadece görsel bir animasyondan ibaret olmaması, Elden Ring’in güzelliklerinden sadece bir tanesi. Ateş ve yıldırım saldırıları, büyüleri kullanıyorsanız hava durumun etkisine bağlı olarak işiniz kolaylaşabilir veya zorlaşabilir. Ateşin hasarı tahmin edeceğiniz üzere yağmurun etkisi ile birlikte azalıyor. Aynı şekilde yağmur esnasında kullanılan yıldırım büyüleri veya saldırıları ise normal halinden daha fazla efektif olabiliyor. Öyle ki bu durum iki taraf içinde %10 gibi bir detayla sınırlandırılsa da, böyle bir olayın düşünülmüş olması bile etkileyici.

Zıplayarak ve eğilerek saldırıları savuşturmak

Souls oyunları özellikle son çıkan oyunlarda hassas hitbox’ları ile biliniyor olsa da Elden Ring’de bu durum çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eski souls oyunlarında bulunmayan ve Elden Ring’de karşımıza çıkan zıplama, eğilme gibi mekanikler zamanlamasını tutturabilirseniz savaşlarda gerçekten bir mekanik olarak kullanılabiliyor. Alan hasarı, şok dalgası vb. saldırıların üstünden atlayabildiğiniz gibi geniş çaplı yanal saldırılar uygulayabilen düşmanların saldırılarından da eğilerek kurtulabilirsiniz. Alışılması biraz güç olan bu mekanikler öğrenildiği takdirde eğlendirmenin yanı sıra oyunun da biraz daha kolay olmasını sağlıyor.

Yaratıkları korkutmak

Yaratıkların korkup sizden kaçmasını sağlamak, Elden Ring dünyasında gerçekten çalışan bir mekanik. Tabii ki her yaratık için geçerli bir durum değil fakat spesifik durumlarda oldukça işinize yarayacaktır. Hayvan halindeki düşmanlar kurtlar, cehennemden fırlamış köpekler vb. tek başlarına güçlü olmasalar da sürü halinde peşinize takıldıklarında oldukça can sıkıcı ve baş belası olabiliyorlar. Bu tarz durumlarda Beast-Repellent Torch (canavar kovucu meşale) imdadınıza koşan ekipman olacaktır. Tek yapmanız gereken meşaleyi elinize almak ve hayvanların deli danalar gibi sağa sola kaçtığını izlemek.

Torrent’in kontrolü

Torrent gibi bir binek gerçekten her açık dünya oyununa lazım olacak türden bir binek. Resmen bulunmaz hint kumaşı diyebiliriz. Özellikle bineğin çift zıplama özelliğine alıştıktan sonra açık dünya ile ilgili herşey çok daha rahat olabiliyor. Torrent’in sahip olduğu bu çift zıplamayı bineğinizin yönünü hatta yüksekliği değiştirmek için bile kullanabilirsiniz. Tabii ki böyle bir senaryonun olması için dümdüz bir şekilde aşağı düşmek değil ilk atlamanın ardından aşağı düşmeniz gerekiyor ki 2. atlamayı aktifleştirebilin. Böyle bir 2. zıplamanın oluşu ilk zıplama sonucunda gerçekleşen hataları düzeltme imkanı vermesinin yanı sıra yanlışlıkla gizli yerlerin keşfedilmesini bile sağlayabiliyor.

Başlangıca geri dönmek

Oyunun başlangıcında ilk karşınıza çıkan boss’da spesifik olarak ölmeniz gerekiyor. Aksinin gerçekleşebileceği senaryolar mümkün olsa da genel olarak sonuç bu şekilde oluyor. Fakat intikam almak için can atıyorsanız güçlenip, geliştikten sonra başlangıç alanına geri dönmek mümkün. Liurnia of the Lakes’in batı ucunda yer alan Four Belfries’ın içerisindeki, Precipice of Precipation kulesine bir Imbued Stone Key yerleştirerek bunu yapabilirsiniz. Bunu yapmak başlangıç yerine geri dönmenizi sağlayacaktır. Tabii ki burada intikamınızı almak dışında yapabileceğiniz pek fazla şey yok.