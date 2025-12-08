Elden Ring: Nightreign’in Forsaken Hollows DLC'si 2 günde 2 milyon sattı

Elden Ring: Nightreign’in Forsaken Hollows adlı yeni DLC’si, yayınlandıktan sadece 2 gün sonra 2 milyon satışa ulaştı. Ancak oyuncu yorumları karışık.

Elden Ring’in yeni DLC’si “The Forsaken Hollows”, 4 Aralık 2025’te oyuncularla buluştu. Sadece iki gün içinde 2 milyon kopya satmayı başaran ek içerik, satış tarafında büyük bir başarıya imza attı.

DLC; yeni düşmanlar, Nightfarer karakterleri ve “Shifting Earth” adlı harita değişiklikleri sunuyor. Ayrıca Deluxe Edition dahilinde de satıldığı için erişimi kolaylaştı. Bu da satış rakamlarını hızlı artıran etkenlerden biri oldu.

Ancak iş satışla bitmiyor: DLC, Steam'de %46 pozitif oy oranıyla FromSoftware’in en düşük puanlı içeriği oldu. Oyuncular özellikle içerik süresinin kısa oluşunu ve beklenen yeniliklerin yetersizliğini eleştiriyor.

Yine de Forsaken Hollows, markanın hâlâ ne kadar güçlü olduğunu ve oyuncuların bu dünyaya olan ilgisini kanıtladı. Satış başarıları, olası bir devam oyununun da kapılarını aralayabilir.