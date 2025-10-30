Tümü Webekno
Electronic Arts (EA), 2025'in 3. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Electronic Arts, 2025’in 3. çeyreğinde 1,8 milyar dolar gelir elde etti. FC 26 satışları artarken, şirketin CEO'su Battlefield 6 ile uzun vadeli büyümeye işaret etti.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Electronic Arts, 2025 mali yılının 3. çeyreğinde 1,839 milyar dolar gelir elde etti. Bu, geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %9’luk bir düşüş anlamına geliyor. Şirketin net satışları ise %13 azalarak 1,818 milyar dolara geriledi.

Satışlarda yaşanan düşüşe rağmen, EA SPORTS FC 26'de orta düzeyli bir satış artışı yakalandı. Şirket, özellikle dijital servislerle oyuncu bağlılığını sürdürmeyi hedefliyor. FC serisi, EA’nın en büyük gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

CEO Andrew Wilson, Battlefield 6’nın lansmanıyla birlikte şirketin topluluk odaklı ve sürdürülebilir oyun stratejisini vurguladı. Oyunun uzun vadeli büyüme hedefleri açısından kritik olduğunu belirtti.

Wilson ayrıca, “EA SPORTS’tan Battlefield’a, The Sims’ten Skate’e kadar geniş portföyümüzde, dünyadaki oyuncuları bir araya getiren yüksek kaliteli deneyimler sunmaya devam ediyoruz,” dedi. EA, yılın son çeyreğinde satışların toparlanmasını bekliyor.

Oyunlar

