Electronic Arts, Glu'yu 2,4 Milyar Dolara Satın Alıyor

ABD'nin en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts, Kim Kardashian: Hollywood gibi mobil oyunlarla ünlü oyun şirketi Glu'yu haziran ayının sonunda 2,4 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Codemasters’ı satın alan Electronic Arts, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Kim Kardashian: Hollywood, Taps Sports Baseball ve Dine Dash Adventures gibi oyunlarla popüler Glu şirketini 2,4 milyar dolar karşılığında satın almaya karar verdi.

Genellikle yüksek bütçeli mobil oyunlar üzerinde yoğunlaşan GLU, 3D efektli ve oynaması ücretsiz oyunları ile piyasada önemli bir yere sahip. Oyun içi satın alımlarla yüksek gelirler elde etmesi sebebiyle EA’nın bir sonraki hedefi, Glu’yu satın alıp mobil oyun platformunun öncü ismi haline gelmek oldu.

Satın alma sürecinin Haziran ayında bitmesi bekleniyor

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, Glu ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Glu’yu bünyemize katacak olmamız, mükemmel bir ekibi birleştirerek mobil oyun konusunda lider olmamıza olanak sağlayacak. Mobil oyunlar, dünyadaki en büyük platformlardan birisi ve buna Glu’nun oyunlarını ve yeteneklerini dahil ettiğimi zaman piyasadaki yerimizi ikiye katlamış olacağız."

Yapılan anlaşmanın önümüzdeki Haziran ayında tamamlanması ve Glu’nun EA çatısı altında toplanması bekleniyor. Toplamda 2,4 milyar dolara mal olacak anlaşma için Glu’nun CEO’su Nick Early şu açıklamalarda bulundu; "Oyunculara birinci sınıf interaktif deneyimler sunmak, Glu ekibinin muazzam çalışmasının bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde Electronic Arts’ın bir parçası olmaya başlayarak, gelişen mobil oyun endüstrisinde önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz."