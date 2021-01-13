Electronic Arts, Star Wars Oyunları Yapmaya Devam Edecek

Hiç de uzak olmayan bir galakside oyun firmaları, Star Wars pastasından kapabildikleri kadar pay kapabilmek için rekabete devam ediyordu. Electronic Arts dahil.

Lucasfilm Games kurulduktan sonra oyun dünyasında oldukça büyük bir dalgalanma yarattı. Walt Disney bünyesinde kurulan stüdyonun amacı, Star Wars ve Indiana Jones gibi George Lucas'dan satın alınmış olan yapımların oyunlarının geliştirilmesini sağlamak.

Yeni çatı firma kurulduktan sonra ilk olarak yeni Indiana Jones oyunu açıklanmıştı. Ardından da Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunu gibi yeni yapımların haberleri geldi. Bu açıklamalar Star Wars ve oyun sevenleri heyecanlandırsa da sektör içinde kafaları karıştırmıştı.

EA, Star Wars oyunları yapmaya devam etmek istiyor

George Lucas'ın Star Wars serisini Disney'e satmasının ardından Lucas Arts adlı oyun stüdyosu da kapatılmıştı. 2013 yılında, stüdyo kapatıldıktan sadece 1 ay sonra da Star Wars oyunları yapma hakkı, 10 yıllığına Electronic Arts'a özel hale getirilmişti.

Yeni dönemde Electronic Arts'ın Star Wars oyunlarındaki geleceği tartışma konusu haline gelmişti. Bazı kişiler EA'in Star Wars oyunlarındaki haklarını kaybedeceğini düşünüyordu. Bazı kişiler ise oyunların iki farklı koldan geleceğini düşünüyordu.

Electronic Arts'tan konuyla ilgili olarak bir Twitter paylaşımı geldi. Bu paylaşımda sürecin nasıl devam edeceğine dair çok fazla bilgi olmasa da, Electronic Arts'ın uyumlu bir strateji izleyeceği net şekilde görülebiliyor.

"Star Wars'ı Seviyoruz"

"Star Wars'ı seviyoruz.

Lucasfilm Games ile işbirliğimizi devam ettirmeye bakıyoruz.

Daha çok Star Wars oyunu yapıyoruz.

BD-1 hala en sevimlisi."

Electronic Arts'ın gönderisinden de anlaşıldığı üzere firma, Star Wars ile yollarını ayırmayı pek düşünmüyor. Gelecekte de Lucasfilm Games ile birlikte çalışmak istediklerini söylemeleri, artık Disney tarafında bu stüdyo ile muhattap olduklarını gösteriyor. Bakalım gelecekte Star Wars evreninde hangi stüdyolar, hangi oyunlarla gelecek?