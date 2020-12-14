EA, Codemasters'ı 1,2 Milyar Dolara Satın Alıyor

Electronic Arts, bir süredir peşinde olduğu İngiliz oyun geliştiricisi Codemasters'ı satın almak için anlaşmaya vardı. Satış işlemi için 1,2 milyar dolama ödeme yapacak olan Electronic Arts, satış işlemlerinin 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklediğini belirtti.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, video oyun sektörünün geleceğini etkileyecek yeni bir adım attı. Şirket, İngiltere merkezli oyun geliştiricisi Codemasters'ın satın alınması için 1,2 milyar dolarlık bir ön anlaşma imzaladı. Electronic Arts ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre satın alma süreci, 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Aslına bakacak olursak Take-Two Interactive ile Electronic Arts, Codemasters'ın bir süredir peşindeydi. Hatta Take-Two, kasım ayında stüdyo için 994 milyon dolar teklif etmişti. Ancak kesenin ağzını açan Electronic Arts, Take-Two'nun teklifinin biraz daha üzerine çıktı. Take-Two Interactive'in yeni bir teklif yapıp yapmayacağı bilinmiyor ancak Electronic Arts ve Codemasters'a göre ön anlaşma yapıldı bile. Yani Take-Two'nun artık bir şansı kalmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Electronic Arts Genel Müdürü Andrew Wilson, Codemasters'ın yeteneklerine uzun zamandır hayran olduğunu, bu satın alma işleminden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Electronic Arts'ın sektör için önemli ve deneyimli bir şirket olduğunu belirten Wilson, bu satın alma işleminden sonra piyasaya sürülecek yarış oyunlarıyla oyuncular için çok daha benzersiz bir deneyim sunulacağını vurguladı.

Benzer bir açıklama, Codemasters Başkanı Gerhard Florin'den de geldi. Electronic Arts'ın bilgi birikimi ve kaynaklarının tartışmaya açık olmadığını ifade eden Florin, bu iş birliğinin Codemasters için de önemli avantajlar sunacağını söyledi. Her iki şirket de Codemasters çalışanlarının gelecekteki durumlarıyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Ayrıca Take-Two Interactive cephesinden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.