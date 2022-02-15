Elektrik Faturalarını Düşürecek Yeni Formül Belli Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yarınki Kabine Toplantısı'nda bir sunum yapacağı öğrenildi. İddialara göre hükümet, elektrik faturalarını düşürmek için yeni formüllerini hazırladı. Bu formüller, yarınki toplantıda masaya yatırılacak.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan elektrik faturaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir sunum yapacağı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre bu sunumda, elektrik faturalarının nasıl düşürüleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. İddialara göre hükümet, faturaları düşürecek yöntem de bulmuş durumda.

Edinilen bilgilere göre yarınki Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak hususlardan bir tanesi, günlük kullanım limiti olacak. Bugün itibarıyla günlük 7 kwh olan birinci kademe limiti, 8 kwh'ye yükseltilecek. Böylelikle 31 Aralık'ta gelen zammın bir bölümünün daha eritilmesi sağlanacak. Özellikle de günlük tüketimi 7 kwh'den birazcık daha yüksek olan elektrik aboneleri, bir nebze daha uygun faturalarla karşılaşacaklar.

KDV indirimi getirilebilir

Elektrik faturalarında yüzde 18 KDV alınıyor. Sabah'ın haberine göre hükümet, faturaları dizginleyebilmek için KDV'den vazgeçecek. Ancak burada bazı bilinmezler var. KDV'nin tamamen mi kaldırılacağı yoksa belirli bir seviyeye mi indirileceği net değil. Bu uygulamanın yalnızca meskenlere özel olacağı ifade ediliyor.

Hükümetin faturaları düşürmek için yapacağı çalışmalar bunlarla sınırlı değil. İddialara göre küçük esnaf için de yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile küçük esnaf statüsünde olan elektrik aboneleri, tıpkı meskenler gibi farklı tarifeler üzerinden faturalandırılacak. Bununla birlikte cemevi, dernek ve vakıflar için de bir abonelik türü getirilecek. Bu sayede yalnızca meskenlerin değil, küçük esnaf, vakıf, dernek ve cemevlerinin de elektrik faturaları dizginlenmiş olacak.