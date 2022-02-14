Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Ortak Açıklama

Son dönemlerde elektrik faturalarının artması büyük tepki toplamıştı. Halkın tepki göstermekte en çok hedef aldığı kurumlar ise elektrik dağıtım şirketleri oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), konuya dair açıklamada bulundu.

Türkiye’de artan hayat pahalılığın yansımalarından biri olan elektrik bedelleri halkın cebini zorlamaya devam ediyor. Sade vatandaştan esnafına kadar herkes elektrik faturalarına fazlasıyla tepkili hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde bu gündeme 'ünlüler' de dahil olmuş, Twitter'da konu hakkında pek çok paylaşım yapılmıştı. Gündemin tepki toplaması sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yapılabilecek tüm indirimleri yaptıklarını' açıklamıştı.

Tüm bu tepkilerin hedefi çoğunlukla elektrik dağıtım şirketleri oluyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), devam eden eleştiriler ve gündem hakkında bir açıklamada bulundu. Hedef gösterilmeyi anlayışla karşıladıklarını ancak durumun halkın sandığı gibi olmadığını belirttiği açıklamada ELDER, faturaları yükseltenlerin dağıtım şirketleri olmadığını vurguladı.

‘Elektrik faturalarını elektrik dağıtım şirketleri yükseltmiyor’

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), yaptığı açıklama ile elektrik zamlarının ardından halk tarafından hedef gösterilen elektrik şirketlerinin suçsuz olduğunu belirtti. Konuya dair açıklamasında ELDER, elektrik dağıtım şirketlerinin faturaları kasıtlı olarak yükseltmediğini, elektrik üretim maliyetlerinin artmış olmasından faturaların yükseldiğini aktardı.

ELDER tarafından ''Elektrik Dağıtım sektöründe faaliyet gösteren 21 Elektrik Dağıtım Şirketinin tamamını temsil eden çatı kuruluş olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla detaylı bir açıklama yapmayı arzu ettik'' mesajı ile yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Ocak ayında maliyetlerin artmasındaki en büyük etken elektrik üretim maliyetlerinin ciddi şekilde yükselmiş olmasıdır. Geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan kuraklık sebebiyle, elektrik üretimi içerisinde en yüksek paya sahip olan hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik miktarı düşmüştür. Bu durum, elektrik üretiminde, ithal kaynaklar olan doğal gaz ve kömürün payını artırmıştır. Enerji maliyetlerindeki yükselişin en büyük sebebi ithal edilen, uluslararası fiyatlara ve Dövize endeksli doğal gaz ve kömür alım maliyetlerindeki ciddi artışlardır. Son 1 yıl içinde doğal gaz fiyatları 10 kata kadar, ithal kömür fiyatları ise 5 kata kadar döviz bazında artış göstermiştir. Elektrik üretim kaynaklarındaki bu maliyet artışı, fatura bedellerinin de yükselmesine neden olmuştur.

Açıklamanın devamında ELDER, elektrik faturalarına karşı halkın verdiği tepkiyi anlayışla karşıladıklarını ve yaşadıkları zorlukları elektrik dağıtım şirketlerinin de yaşadığını ifade ediyor. ELDER, açıklama yapılmasının sebebini sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda yapılan iftiralar olduğunu belirtiyor.