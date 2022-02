2022 yılı ile birlikte Türk halkı olarak pek çok yeni zamla tanıştık ancak bunlardan hiçbiri elektrik faturaları kadar yıpratıcı bir etki yaratmadı. Kademeli elektrik tarifesi ile bir şekilde dengelese bile yine de pek çok kullanıcı için epey yüksek fiyatlara ulaşabilen elektrik faturası nasıl hesaplanır gelin yakından bakalım.

Maalesef ülkemiz son yıllarda gerçek bir zam cennetine dönüştü. KDV üstüne en temel tüketim malzemelerine bile eklenen yüksek ÖTV oranlarının yanı sıra döviz kurunun tarihi zirveleri görmesi ile birlikte aklımıza gelen - gelmeyen her şey zamlandı. Elektrik faturasına yansıyan zamlar bunlar arasında en vurucu olanlardan biri oldu çünkü elektrik olmadan yaşamak gerçekten imkansız.

Kademeli elektrik tarifesi ile elektrik fatura hesaplamaları sonucu elde edilen tutarın biraz azaltılması hedeflendi ancak bu bile gelen faturaların ezici yükünü pek azaltamadı. Peki elektrik faturası nasıl hesaplanır, kademeli elektrik tarifesi nedir? Temel olarak az harcayanın az ödemesini hedefleyen bu tarife sistemine gelin yakından bakalım ve kWh başı fiyatlandırma tarifesini inceleyelim.

Kademeli elektrik tarifesi nedir?

Son olarak 1 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre meskenlerde yani evlerde kullanılan elektrik harcaması, kademeli elektrik tarifesi kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre yapılan harcama miktarı uyarınca ödeme tutarı da değiştirilecektir.

Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için belirlenen günlük kullanım miktarı 5 kWh’den 7 kWh’e çıkarıldı. Aylık harcama oranı ise 150 kWh iken şimdi 210 kWh olarak belirlendi. Buna göre o ay toplam harcanan elektrik miktarının 210 kWh ve altında kalan kısmı düşük tarife, üzerinde kalan kısmı ise yüksek tarife üzerinden değerlendirilecek.

1 kWh elektrik kaç TL?

Son yapılan düzenlemeler kapsamında 210 kWh ve altında harcanan elektriğin her bir kWh değeri, 1,37 TL olarak ücretlendiriliyor. 210 kWh üzerinde harcanan elektriğin her bir kWh değeri ise 2,06 TL olarak ücretlendiriliyor. Yani harcanan her 1 kWh fiyatı aynı değil.

210 kWh elektrik kaç TL yapıyor?

Fatura okuma sırasında otomatik olarak kaç kWh elektrik harcadığınız, tarifenize göre hangi saatler arasında harcadığınız ve ne kadar harcadığınız hesaplanarak ortaya faturanız çıkarılıyor. Bu nedenle kesin bir hesaplama mümkün olmasa bile yine de kademeli elektrik tarifesi üzerinden ufak bir hesap yapalım.

210 kWh x 1,37 TL = 287,7 TL

Temel olarak 210 kWh elektriğin 287,7 TL olduğunu söylemek mümkün ancak bu, epey genel bir hesaplamadır. Abonelik türünüze, elektriği kullandığınız saatlere ve pek çok farklı etmene bağlı olarak bu oran değişecektir. Üstüne bir de faturaya eklenen diğer tutarları koyduğunuz zaman ortalık epey karışabilir. 210 kWh ve üzeri, diyelim 250 kWh harcadığınız zaman hesaplama değişiyor.

210 kWh x 1,37 TL = 287,7 TL

40 kWh x 2,06 TL = 82,4 TL

Toplam = 370,1 TL

Elektrik faturası nasıl hesaplanır?

210 kWh’a kadar 1,37 TL, 210 kWh üzeri 2,06 TL üzeri olarak aktif enerji birim fiyatınızı hesaplayın, kWh başı 0.32 TL dağıtım bedelinizi hesaplayın, toplam enerji bedelinin yüzde 5’i olarak elektrik tüketim verginizi hesaplayın, toplam enerji bedelinin yüzde 0,7'si olarak enerji fonu bedelinizi hesaplayın ve son olarak tüm bunların yüzde 18’i olarak KDV tutarınızı hesaplayın. İşte faturanız.

Değerler eğey karmaşık, kabul ediyoruz. Zaten elektrik dağıtım şirketlerine ve abonelik türüne göre de bu değerler bazen değişiklik gösterebiliyor. Buradaki bağlantı üzerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun elektrik fatura hesaplama aracını kullanarak faturanızın ortalama ne kadar geleceğini öğrenebilirsiniz.

Elektrik kullanımı hakkında bazı bilgiler:

Elektriğin en pahalı olduğu saatler 17:00 - 22:00 arasındadır.

Elektriğin en uygun fiyatlı olduğu saatler 22:00 - 06:00 arasındadır.

Elektrik tedarikçinize bağlı olarak elektrik faturalarınız değişiklik gösterebilir.

Elektrik kullanımı açısından elektronik cihazları uykuda bırakmak yerine tamamen kapatmak daha verimlidir.

Enerji tasarruflu LED ampuller, eski ampullere göre daha verimli çalışır.

Buzdolapları için tavsiye edilen derece, 3 - 7 derece arasıdır.

A ++ özelliğine sahip beyaz eşyalar, yüksek enerji verimliliği sağlar.

Son yapılan düzenlemelerle dengelenmeye çalışılsa bile yine de yüksek gelen elektrik faturası nasıl hesaplanır sorusunu yanıtladık ve elektrik kullanımı hakkında bazı bilgilerden bahsettik. Son elektrik faturanız kaç lira geldi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.