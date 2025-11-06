Tümü Webekno
Kış Ayları Kapıya Dayandı: Elektrikli Araçlar Soğuk Havada Nasıl Kullanılmalı?

Kış ayları gelirken soğuk havalarda elektrikli otomobil kullanma konusunda dikkat etmeniz noktalar var. Soğuk havalarda elektrikli otomobil kullanacakların dikkat etmesi gerekenleri derledik.

Kış Ayları Kapıya Dayandı: Elektrikli Araçlar Soğuk Havada Nasıl Kullanılmalı?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araç popülasyonu büyük hızla artıyor. Kış ayları kapıya dayanmışken de elektrikli araç sahipleri bu aylarda neler yapmaları gerektiğini merak ediyor. Soğuk havalarda bazı problemler yaşanabilmesi nedeniyle tüm elektrikli araç dikkat etmesi gereken bazı konular var.

Bu içeriğimizde soğuk havalarda elektrikli araç sahiplerinin neler yapmasın gerektiğini detaylıca inceleyeceğiz. Menzil düşmesi ve diğer performans sorunları gibi sonuçların oluşmasını istemiyorsanız aşağıdaki yöntemlere göz atmanızı öneriyoruz.

Soğuk havalarda elektrikli araç nasıl etkilenir?

wint

Burada kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konu aracın menzilinin düşmesidir. Evet, aşırı soğuklar, otomobilin bataryasını etkileyerek menzilin** %20 **civarlarına kadar düşmesine neden olabilir. Lityum-iyon piller, içlerindeki iyonların bir elektrottan diğerine hareketiyle çalışır. Hava soğuduğunda, bu pillerin içindeki elektrolit sıvı daha viskoz (yoğun) hale gelir ve kimyasal reaksiyonlar yavaşlar.

Önceden ısıtma

pre

Soğuk havalarda araç sahiplerinin yapması gereken ilk şey kesinlikle önceden ısıtmadır. Pre-conditioning olarak da bilinen bu yöntemde aracın kabini ve bataryası siz onu kullanmacan önce ısıtılır. Modern elektrikli otomobillerin neredeyse hepsinde bu özellik vardır. Mobil uygulama, araç ekranı, zamanlayıcı gibi yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Yola çıkmadan önce yapmanız faydalı olacaktır. Önden ısıtmak, bataryayı optimum sıcaklığa getirerek hem menzil hem de performansta iyileştirmeler sağlar.

Isıyı akıllı yönetmek, sakin kullanım

eve

Isı pompası olan modeller, kış aylarında menzil kaybını ciddi anlamda önleyebiliyor. Bu yüzden ısı pompası tercihi faydalı olacaktır. Bunlar dışında Isıtmalı direksiyon, koltuk gibi kullanımlarda verimliliği yüksek olduğu için tercih edilebilir.

Tabii ki burada kullanım da büyük önem taşıyor. Sakin kullanım, menzil performansını iyileştirecektir. Hafif gaz, erkan hızlanmalardan kaçınma, ekonomik sürüş modları özellikle menzilin zaten azaldığı soğuk havalarda tüketimi azaltarak çok işinize yarayacak.

En önemli noktalardan biri de rejeneratif frenlemeyle alaklı. Elektrikli araçların "tek pedal sürüş" veya fren yaptıkça enerji kazanma özelliği, soğuk bataryayla düzgün çalışmayabilir. Batarya, soğukken üzerine aniden yüksek enerji yüklenmesini kabul edemez. Bu nedenle, yola ilk çıktığınızda rejeneratif frenlemenin azaldığını fark edebilirsiniz. Bu duruma hazırlıklı olun ve batarya ısınana kadar fiziksel fren pedalını daha fazla kullanmaya alışın.

Doğru şarj stratejisi

charg

Soğuk hava sadece deşarjı değil, şarj sürecini de etkiler. Batarya yönetim sistemi, donmuş veya çok soğuk bir bataryayı korumak için DC hızlı şarja izin vermez veya hızı ciddi şekilde sınırlar. Eğer uzun yola çıkacaksanız ve hızlı şarj istasyonuna uğrayacaksanız, aracınızın eğer varsa "şarj istasyonuna navigasyon" özelliğini kullanın. Araç, DC istasyona yaklaştığınızı bilerek bataryayı hızlı şarj için önceden ısıtmaya başlar.

Günlük kullanımda ise aracınızı eğer evde şarj mümkünse gece boyunca şarjda takılı bırakın. Bataryayı %20'nin altına düşürmemeye ve %100'e yakın seviyelerde, eğer üretici %80 önermiyorsa, tutmaya çalışın. Şarj işlemi bittikten hemen sonra yola çıkmak da bir avantajdır, çünkü şarj olurken batarya bir miktar ısınır ve bu ısıyı yola çıkarak kullanmış olursunuz. Mümkünse, kapalı bir garajda park etmek, bataryanın gece boyunca aşırı soğumasını engelleyerek her sabah size ekstra menzil olarak geri döner.

Elektrikli araçları özellikle kış aylarındaki soğuk havalarda daha verimli kullanmanızı sağlayacak yöntemlere birlikte göz attık. Bunları uyguladıktan sonra problemlerin gözle görülür oranda düştüğünü göreceksiniz. Sizin de önerileriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Elektrikli Araba

