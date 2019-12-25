Pedalları Çevrilerek Şarj Edilebilen Elektrikli Bisiklet

Rayvolt X One adlı elektrikli bisiklet, en yüksek 45 km/s hıza çıkabiliyor ve tek şarjla 75 km menzile ulaşabiliyor. X One'ın tasarımının en önemli özelliği, tüm kabloları düzgün bir şekilde gizlemesi ve aynı zamanda hafif olması.

Elektrikli bisikletler, günümüzde yollarda ve dağ koşullarında yüksek mühendislik performansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sıradışı tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Rayvolt tarafından geliştirilen X One adlı yeni nesil bir elektrikli bisiklet şu anda Indiegogo kampanyasıyla finanse ediliyor ve yeni çağın teknolojisini klasik tarzla birleştirmeyi hedefliyor.

Rayvolt X One'ın iki önemli özelliği var. İlki, bisikleti çalıştırmayı ve aynı zamanda kullanıcı ayarlarının yüklenmesi için yüz tanıma özelliğini kullanmayı sağlayan uygulama tabanlı bağlantısı. Sürücüler, bu özellikle GPS ve diğer uygulamaları kullanabilmek için sesli komutlar verebiliyor.

Bu elektrikli bisiklet, pedallerı tersine çevirerek kendi kendine şarj edilebiliyor

İkinci özellik ise sürücünün pedalları geriye doğru çevirerek bisikleti yavaşlatabildiği ve aynı zamanda bataryayı şarj edebildiği yenilikçi frenleme sistemi. Rayvolt X One, evde veya işte şarj etmeyi kolaylaştırmak için taşınabilir bir bataryaya sahip. Ayrıca bisikletin hafif olan gövdesi tüm kabloları düzgün bir şekilde gizliyor ve ağırlığı 20 kg'ın altına çekiyor.

Rayvolt X One, 3 farklı güç ve renk seçeneği ile satışa sunulacak. Elektrikli bisiklet 750 W gücündeki elektrik motoruyla en yüksek 45 km/s hıza ve 75 km menzile ulaşabiliyor. Dahili pili yaklaşık 4 saat içinde tamamen şarj edilebiliyor.

Bisiklet ayrıca tepeleri algılayarak motor torkunu ve frenlemeyi yöneten Gyro Sensor teknolojisine sahip. Tork sensörü sayesinde motora sinyal gönderen pedala bastığınızda bisiklet otomatik olarak hızlanıyor. Son olarak, X One'da açtığınızda otomatik olarak çalışan entegre dönüş sinyalleri ve fotoğraf sensörü de bulunuyor.

Rayvolt elektrikli bisikletlerinin ön sipariş fiyatları, modele ve güç yapılandırmasına bağlı olarak 2.199 dolar ila 3.999 dolar arasında değişiyor. Rayvolt X için gönderimler Asya'daki bazı pazarlarda önümüzdeki yıl haziran ayında başlayacak.